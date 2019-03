La casa de las flores 2: Estreno, reparto, tráiler y todo lo que sabemos

Javier Ávila/Netflix

Entendemos que estés ansioso por saber si Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) sigue o no enganchadísima al Tafil o por enterarte de hacia dónde partió Virginia (Verónica Castro) o sobre si la familia podrá recuperar el dinero que les robó Diego (Juan Pablo Medina). Nosotros también estamos esperando con ansias el estreno de la segunda temporada de la comedia mexicana de Netflix La casa de las flores (The House of Flowers).

Esto es todo lo que sabemos de ella hasta el momento.

Fecha de estreno de la temporada 2 de La casa de las flores

La segunda temporada de La casa de las flores se estrenará en Netflix en 2019 pero la plataforma de streaming sólo ha hecho oficial esto y no tenemos todavía una fecha más concreta.

La buena noticia es que esta temporada 2 está completamente confirmada e incluso ha empezado ya su rodaje. "Regresar a filmar La casa de las flores me llena de emoción, nos enfrentamos a una temporada más hilarante y atrevida", ha explicado el creador de la serie, Manolo Caro, en un comunicado de prensa de Netflix.

No sólo eso, Netflix también ha anunciado la temporada 3 de la serie, que se estrenará en 2020, tal como se puede ver en este video promocional de la gigante de contenidos digitales.

The House of Flowers en Madrid



"Filmar en España era una asignatura pendiente; quería agradecer de una forma u otra el cariño que el público le ha brindado a la serie y de esta forma la sentirán más cercana que nunca", decía Caro en el mismo comunicado de prensa.

Y es que el rodaje de la segunda temporada de su serie ha llevado al equipo a Madrid y arrancaba el pasado 5 de febrero con esta imagen de Paulina en la capital española y luciendo abrigo como sólo ella puede hacerlo.

¿Será que Paulina se ha trasladado realmente a Madrid a vivir allí con su ex pareja María José (Paco León) y el hijo de ambas, Bruno (Luis de la Rosa)? Algo nos dice que seguro que volvemos a ver a nuestra De la Mora preferida en Ciudad de México.

El reparto de La casa de las flores

Parte del reparto de la temporada 2 serán caras conocidas. Estos son los nombres que vuelven oficialmente:

Cecilia Suárez (Paulina de la Mora)

Aislinn Derbez (Elena de la Mora)

Darío Yazbek (Julián de la Mora)

Arturo Ríos (Ernesto de la Mora)

Juan Pablo Medina (Diego)

Luis de la Rosa (Bruno)

Paco León (María José)



¿Notas alguna ausencia importante? Sí, Verónica Castro y su Virginia en principio no estarían en esta segunda temporada de La casa de las flores. Es algo que te contábamos hace unas semanas, después de que Caro hiciera estas declaraciones sobre la ausencia de la matriarca de los De la Mora:

"Si soy sincero, la trama no ha cambiado para la segunda temporada porque desde el principio sabíamos que había una posibilidad de que ella no volviera. Teníamos una versión que explicaba claramente cómo evolucionarían el resto de los personajes con la ausencia de su madre y tendríamos que usar eso en nuestro beneficio porque también es un tema muy importante a explorar en la segunda temporada", explicaba Caro.

Pero sí vuelve Diego, el ex novio de Julián, que terminó la primera temporada subido en la primera clase de un avión con destino desconocido y con los seis millones que les robó a los De la Mora. ¿Quién logrará encontrarlo?

Precisamente coincidiendo con el rodaje de la serie en Madrid, Netflix anunció el fichaje de tres incorporaciones españolas: María León en el papel de Purificación, Eduardo Rosa en el de Alejo y la actuación especial del actor y director Eduardo Casanova como Edu.

Netflix

"Trabajar en La casa de las flores de la mano de Manolo Caro y abrazando a Paco León es verdaderamente estar en familia. Estoy segura de que México me recibirá con sus mejores flores y mejor tequila. Todo un honor participar en este proyecto", explicaba la actriz María León en un comunicado de prensa de Netflix.

Hay que tener en cuenta que María León es hermana en la vida real del actor Paco León, que en la serie da vida a María José.

Y las novedades en el reparto no terminan ahí. Netflix también anunció la incorporación de Loreto Peralta, Flavio Medina y Anabel Ferreira para la temporada 2 de la serie, además de la contratación de la mexicana Mariana Treviño.

Esta a do ra da ya cambió los elotes por las flores. pic.twitter.com/tl8bH1Mz0M — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) February 18, 2019

Treviño interpretará el papel de Jenny Quetzal, alguien que Netflix describe en un comunicado de prensa como "peculiar y capaz de cambiar la vida a aquel que se cruce en su camino".

Treviño, que es una veterana de la otra comedia mexicana de Netflix Club de Cuervos, es también colaboradora habitual de Caro. Y es que al guionista, productor y director le gusta repetir con sus actrices fetiche. Treviño y Suárez protagonizaron la película de 2018 Perfectos desconocidos escrita y dirigida por Caro.