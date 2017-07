La Casa Blanca tuitea en un español que deja mucho que desear

Agrandar Imagen Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

Han pasado ya cinco meses desde que la Casa Blanca decidió restaurar su cuenta en Twitter en español (@LaCasaBlanca) que estuvo fuera de combate unas semanas después de la toma de posesión de Donald Trump.

Sin embargo, todo parece indicar que cinco meses no han sido suficientes para encontrar un buen redactor o, por lo menos, un editor que le dé una manita de gato a los tuits que manda en el idioma de Cervantes. Y es que, aunque ha tuiteado poco, abundan los textos en inglés, en mal español o de plano en 'Spanglish'.

Basta con mirar algunas anotaciones publicadas hace unos días por editores de The Associated Press, que resaltaron y corrigieron varios errores, algunos tan básicos como la falta de acentos o la confusión del singular con el plural. La cuenta también parece decidida a escribir "americanos" en lugar de "estadounidenses".

Pero además de las faltas ortográficas, la cuenta tampoco está muy activa que digamos. Al cierre de esta edición, la cuenta de La Casa Blanca en Twitter -- que tiene unos 145,000 seguidores -- había tuiteado solo 41 veces desde la toma de posesión de Trump. Y, de hecho, la mayoría de esos tuits fueron lanzados el día de su primer discurso ante el Congreso, el 28 de febrero... y muchos de estos fueron en inglés.

Es notable también que el sitio Web principal de La Casa Blanca todavía no tiene una sección en español, algo que sí tuvo durante administraciones pasadas. Helen Aguirre Ferré, encargada de asuntos mediáticos para la Casa Blanca, dijo hace unos días a The Associated Press que sí habrá un sitio en español, pero que por el momento "la prioridad continúa siendo mejorar el sitio en inglés".

Recordemos que el primer tuit de la Casa Blanca de Trump fue enviado el martes 31 de enero por la tarde, hora de Washington, D.C. y simplemente daba la bienvenida a los tuiteros, pidiendo que le siguiéramos para mantenernos al tanto de las noticias de su administración.

¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) 31 de enero de 2017

La cuenta en Twitter en español de la Casa Blanca fue retirada de circulación desde el día siguiente en que Trump asumió la presidencia, cuando también fueron eliminadas otras páginas digitales oficiales en español vinculadas al gobierno. La cuenta en Twitter de la Casa Blanca de Barack Obama se mudó a @LaCasaBlanca44 y es ahora gestionada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).