La BlackBerry Key2 tendría el chip Snapdragon 660 de Qualcomm: reporte

La BlackBerry Key2 será presentada el 7 de junio y ahora tenemos una idea de cuán rápida será.

Recientemente aparecieron dos publicaciones del teléfono de BlackBerry en el sitio Geekbench (ésta y ésta). Las publicaciones dicen que el celular de BlackBerry funciona con el sistema operativo Android 8.1 y que tendría un procesador Snapdragon 660 de Qualcomm.

Ya que no hay ninguna BlackBerry actualmente con esas especificaciones, el sitio Android Headlines especula que las entradas se refieren a la BlackBerry Key2.

El Snapdragon 660 es un chip para teléfonos de gama media y se encuentra el celulares como el Oppo R11s y el Vivo X20. No es tan veloz como el Snapdragon 845, pero es mejor que el Snapdragon 625 que viene en la BlackBerry KeyOne.

Las publicaciones en Geekbench sugieren que la Key2 vendría en dos versiones: una con 4GB de RAM y otra con 6GB de RAM.

BlackBerry no respondió de inmediato una solicitud de comentario.