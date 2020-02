La beta de Project xCloud llega a iOS

Microsoft

Microsoft anunció el 13 de febrero en su Web que la primera beta pública de Project xCloud, el servicio de videojuegos en streaming de Microsoft, ya está disponible para iOS, aunque con algunas restricciones respecto a la versión de Android.

Para poder probar esta beta para iOS debes suscribirte al programa TestFlight de la App Store (el servicio en línea para la instalación y prueba de aplicaciones móviles de Apple) descargando el app y registrándote en ella. A diferencia la beta para Android, lanzada en noviembre de 2019, los usuarios de iOS solo podrán jugar a un solo título en Project xCloud, a Halo: The Master Chief Collection. En comparación, la beta de Android incluye actualmente un total de 50 juegos. Además, Microsoft indica que la transmisión de juegos de Xbox One a iOS no estará incluida en esta beta como sí lo está en Android.

Para jugar es imprescindible contar con un iPhone o iPad con iOS 13.0 o superior y Bluetooth versión 4.0 además de un mando Xbox Wireless Controller con Bluetooth. También necesitarás acceso con conexión Wi-Fi bajo la banda de los 5Ghz de al menos, 10Mbps o conexión móvil con la misma velocidad, pues parte de las pruebas de Microsoft con sus versiones beta se centran en ver la respuesta de las conexiones cuando usas el servicio.

Por el momento la beta del servicio para iOS solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá para un máximo de 10,000 usuarios y no se ha confirmado si llegará a más territorios.