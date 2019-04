Kurt Cobain: 25 años después de su muerte, las redes lo recuerdan con cariño

El viernes 5 de marzo se cumplieron 25 años de la muerte de Kurt Cobain y, desde temprano, en las redes sociales mostraron todo su afecto al líder de la banda Nirvana.

Cobain ( 20 de febrero de 1967, Washington) no solo dejó varias canciones para la historia, como Smells Like Teen Spirits o Come As You Are, sino que representó a una generación que estaba cansada de una sociedad y de una industria musical que no le representaba.

Debido a la gran cantidad de fanáticos que desde muy temprano empezaron a hablar de la obra del cantante, la etiqueta #KurtCobain se convirtió en tendencia mundial, como puedes comprobar haciendo clic aquí.

Las reacciones eran de esperarse, pues sus canciones, además de hits, han aparecido en 125 películas y su vida ha inspirado a una decena de largometrajes, entre ficción y documentales. Incluso, su nombre --y el de su banda-- fueron motivo de inspiración para dos personajes que aparecen en la serie dramática mexicana La Rosa de Guadalupe.

No hay mejor tributo a Kurt Cobain, que el de la Rosa de Guadalupe pic.twitter.com/pQaycvqUd1 — Javo® (@javoac) April 5, 2019

La Rosa de Guadalupe es una serie de televisión mexicana que comenzó en 2008 y se ve desde Argentina hasta Estados Unidos. La transmite Televisiva Internacional y se basa en episodios en los que la fe en la popular virgen produce cambios en la conducta de los protagonistas. En la temporada número 8 que se estrenó en 2015, salió al aire Tu imagen en el espejo, que trata sobre enfrentamientos entre pandillas.

Una de las pandillas es liderada por Kurt. El nombre está inspirado en el cantante y la hermana del pandillero se llama Nirvana, como la agrupación. En este episodio, el número 53 del seriado y que salió al aire el 24 de noviembre, la virgen intercede para que el amor prevalezca antes que el odio. El capítulo completo está disponible en YouTube y puedes ver la primera parte en el siguiente video:

Mientras tanto, en Twitter muchos fanáticos aprovecharon para recordar el impacto de la agrupación y específicamente de Cobain en sus vidas:

Figura icónica

25 años sin Kurt Cobain, el lider de Nirvana, figura icónica del grunge y de la música en general. pic.twitter.com/ABv0rVUR7B — Juan Ceñal (@ordago13) April 5, 2019

Nirvana llegó a mi vida cuando era un adolescente de secundaria, entonces revolucionó mi apreciación por la música.



Kurt Cobain fue un ícono para mi generación, tal como lo fue Jim Morrison generaciones atrás.



25 años y la vida todavia huele cómo a espiritu adolescente. pic.twitter.com/PilIj8Zc6h — El pequeño Ludwig (@BabyLudwig) April 5, 2019

Grandes recuerdos

En agosto de 1993, el programa "Much Music" voló a Seattle para entrevistar a Nirvana.

La entrevista de Kurt Cobain y una de las mejores, contiene momentos francos y, en ocasiones, muy vulnerables; captura a un chico muy relajado hablando de libros, la vida, el amor y música. pic.twitter.com/JAxSP0t4yk — Mina مينا توريس (@Mina_OnTheRoad) April 5, 2019

El legado

Un día como hoy pero hace 25 años, Kurt Cobain se quitaba la vida de un disparo. Esta es la carta original que dejo y su traducción a la derecha.



Vale la pena leerlo. pic.twitter.com/Pp9Wty9tEz — Javier Oscar (@Javier__Oscar) April 5, 2019

Las lecciones

He perdido la cabeza muchas veces y la cartera muchas más. En resumen:

1. No violes.

2. No tengas prejuicios.

3. No seas sexista.

4. Ama a tus niños.

5. Ama a tu vecino.

6. Ámate a ti mismo.

No permitas que tus opiniones pongan trabas a esta lista.



(Diario de Kurt Cobain). pic.twitter.com/fZjCscKWzN — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) April 5, 2019

Un día trágico

El 5 de abril es un día trágico para el grunge. Todos recuerdan la muerte de Kurt Cobain, pero también falleció un mismo día en 2002, Layne Staley, la voz en lágrimas de un bandón llamado Alice in Chains. pic.twitter.com/K211qyKiFQ — Carlos Domingues (@CDominguesP) April 5, 2019

Layne Staley (2002) - Kurt Cobain (1994)



Fecha trágica la de hoy 😧 pic.twitter.com/Pg0AfaiKxw — Maite Nieto (@MaiteNietoPaz) April 5, 2019

Inolvidable

Kurt Cobain (1967-1994)

Gracias por haber cambiado a miles de jóvenes y sumarte a las leyendas de la musica. Se te extrañara por toda la eternidad pero tu legado prevalecerá. pic.twitter.com/yr7v2FBAm0 — GardAns91 (@GaRDaNS91) April 5, 2019

Y si por casualidad estás leyendo este post y sientes que estás deprimido y crees que puedes hacerte daño, no estás solo. Puedes usar estos teléfonos para pedir ayuda:

today marks 25 years since kurt cobain's passing. you are not alone. pic.twitter.com/hqsHPoL6qh — ᏞᎪᏒᎪ ˡᵒᵛᵉˢ ʰᵉʳ ᵇᵒʸˢ (@astrodeaky) April 5, 2019