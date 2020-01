Knives Out tendrá secuela y busca convertirse en una nueva franquicia

Lionsgate

Sherlock Holmes. Hercule Poirot. Miss Marple. Y ahora, a esta lista se suma Benoit Blanc, el detective creado por el guionista y director Rian Johnson para la película Knives Out (2019), pues el filme tendrá una secuela, según publicó The Hollywood Reporter.

El propio Johnson afirmó a The Hollywood Reporter que la secuela se centrará en la figura del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig en Knives Out. Johnson —conocido por ser el director de Star Wars: The Last Jedi (2017)— añadió que su plan es iniciar el rodaje del nuevo filme en 2021.

La cinta mostraría al detective trabajando en un nuevo caso y la intención de Johnson es sentar las bases de una nueva franquicia basada en el personaje de Benoit Blanc. Knives Out ha sido un éxito en taquilla: con un costo de producción de US$40 millones, lleva recaudados US$247.5 millones a nivel global, según reporta Box Office Mojo.

En Knives Out, Blanc (Craig) es un detective que resuelve, basado en su intelecto y astucia, el misterioso asesinato del patriarca de una familia millonaria. Blanc es un investigador privado en línea con algunos detectives famosos de la literatura, como Hercule Poirot, creado por Agatha Christie, por ejemplo. Ram Bergman, productor de Knives Out, aseguró a The Hollywood Reporter que Craig está entusiasmado por volver a interpretar el papel.