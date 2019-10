Klaus: La película animada de Netflix ya tiene tráiler y fecha de estreno

Netflix

Netflix lanzó el lunes el primer tráiler de la película animada Klaus (La leyenda de Klaus, en Latinoamérica y España), que se estrenará en cines el 8 de noviembre antes de su debut en la plataforma de streaming una semana después, el 15 de noviembre.

El lanzamiento en cines busca cumplir con las normas de la Academia de Hollywood para ser tomada en cuenta en las nominaciones a los premios Oscar. Pero se trata de una producción original de Netflix, animada en España por el estudio Sergio Pablos Animation y con voces en inglés aportadas por Jason Schwartzman, Rashida Jones, Joan Cusack y J.K. Simmons, entre otros.

Sergio Pablos es un guionista y animador español, conocido por haber creado la franquicia Despicable Me. Trabajó durante una década en Disney Animation, como diseñador de personajes en películas como The Hunchback of Notre Dame (1996) y Tarzan (1999), entre otras; antes de desarrollar su carrera con su propio estudio en proyectos para Universal Pictures.

Klaus es su primer proyecto original para Netflix y persigue convertirse en un nuevo clásico animado de las fiestas navideñas.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "Cuando Jesper (voz en inglés de Jason Schwartzman) es elegido el peor alumno de la academia postal, es enviado a una isla congelada en el Círculo Polar Ártico, donde los lugareños apenas intercambian palabras y mucho menos letras. Jesper está a punto de darse por vencido cuando encuentra un aliado en la maestra local Alva (Rashida Jones), y descubre a Klaus (J.K. Simmons), un misterioso carpintero que vive solo en una cabaña llena de juguetes hechos a mano.

"Estas improbables amistades devuelven la risa a Smeerensburg, forjando un nuevo legado de vecinos generosos, tradiciones mágicas y medias colgadas de la chimenea con cuidado".

Klaus se estrena en cines limitados en Estados Unidos el 8 de noviembre antes de su lanzamiento global el 15 de noviembre en Netflix.