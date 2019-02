Kitbull: Un perro y un gato se hacen amigos en nuevo corto de Pixar

Primero fue la historia de un ovillo de lana en su primer día de trabajo (Purl) y luego dos robots luchando por su libertad (Smash and Grab). Y ahora le toca el turno a la amistad entre un gato y un perro en el cortometraje animado Kitbull lanzado el jueves por el estudio de animación Pixar. Es el tercer corto que da a conocer en febrero.

Kitbull forma parte de un nuevo proyecto de Pixar llamado SparkShorts, una iniciativa experimental que le da a los empleados de Pixar la oportunidad de contar historias personales a su manera.

Pixar también compartió un video en el que explica cómo se produjo Kitbull.

El plan es que los cortometrajes del proyecto SparkShorts se estrenen con regularidad en la futura plataforma de streaming de Disney, Disney+, prevista a lanzarse a finales de 2019.

Dirigido por Rosana Sullivan y producido por Kathryn Hendrickson, Kitbull revela una "conexión improbable que brota entre dos criaturas: un gatito callejero ferozmente independiente y un sabueso de raza pitbull. Juntos, experimentan la amistad por primera vez", señala la sinopsis oficial.

Al igual que Smash and Grab, el anterior cortometraje del proyecto SparkShorts, Kitbull cuenta su historia casi sin palabras y diálogos, apelando a una narrativa visual y a los recursos de la animación para que los espectadores simpaticen y entiendan el argumento.

Otro detalle que hace que Kitbull destaque sobre otros cortometrajes de Pixar es que está animado en 2D, sin pretender hacer una representación realista de los personajes. Cada cuadro fue dibujado a mano pero luego se compuso digitalmente en una computadora.

Antes de Kitbull, su directora, Rosana Sullivan, trabajó en el departamento de animación de Incredibles 2 (2018), The Good Dinosaur (2015) y Monsters University (2013).

