Kit Harington se une al Universo Cinematográfico Marvel: reporte

HBO

De confirmarse, sería la noticia geek de la semana. Según la página Web Deadline, Kit Harington, el mismísimo Jon Snow de la serie Game of Thrones, estaría por unirse al Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

El reporte de Deadline es vago y no especifica en cuál proyecto sería, si participaría en un proyecto de la llamada Fase 4, que contempla las películas Eternals (2020), Black Widow (2020), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021), Thor: Love and Thunder (2021) y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

El MCU ya cuenta con una estrella proveniente de Game of Thrones: el actor Richard Madden, conocido como Robb Stark en la serie de HBO y quien dará vida al personaje de Ikaris en Eternals.