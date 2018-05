¡Haz más cosas! Lanzan kit en español para la comunidad de 'makers'

La comunidad de makers -- o hacedores -- ahora tendrá más contenido en español

Hacedores, una empresa mexicana enfocada en esta comunidad, lanzó un kit que incluye las instrucciones en español y las piezas necesarias para crear una protoboard. "Cómo usar una protoboard" es una traducción de "How to Use a Broadboard Kit" de la firma Make:, con quien Hacedores se ha asociado para lanzar este instructivo.

"Contactamos a Make: porque pensamos que sus kits de formación llenarían una necesidad educativa y tendría un impacto tremendo en México", dijo en un comunicado de prensa el presidente ejecutivo de Hacedores, Antonio Quirarte.

Gabriel Sama/CNET

Este tipo de kits, muy comunes entre los aficionados que son parte de esta comunidad, normalmente incluyen las instrucciones y las piezas necesarias para crear todo tipo de electrónicos muy sencillos. Por ejemplo, el kit traducido por Hacedores incluye las piezas para armar un detector de oscuridad (batería de 9 vatios, luces LED, transistores y resistores, además de un fotorresistor). El kit también incluye las piezas para construir un grillo electrónico.

Las misiones de ambas empresas, dice el comunicado, son las de ayudar a hacer crecer las comunidades de makers alrededor del mundo.

Este kit se podrá comprar durante la feria Maker Faire Bay Area del 18 al 20 de mayo en el Centro de Convenciones de la ciudad de San Mateo, California. Maker Faire se organiza desde 2006 e incluye expositores que muestran sus creaciones -- como robots o máquinas estrafalarias --, vendedores de piezas y kits y aficionados a la cultura maker. Actualmente, se realizan Maker Faires en varios países y de diferentes escalas.

El kit en español está disponible en los sitios Web MakerShed.com y Tienda.Hacedores.com y cuesta US$50 o 650 pesos mexicanos.