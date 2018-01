Claudia Cruz/CNET

LAS VEGAS -- Pocas personas vienen a CES en búsqueda de cables. Por el contrario, la tendencia es deshacerse de la mayor cantidad de cables que sea posible. Sin embargo, cuando se trata de un cable inteligente, hay que tomar nota.

Kika Tech, una compañía china con oficinas en Silicon Valley, presentó el martes en la feria internacional de tecnología un connector de cable USB/micro-USB con un micrófono que le permite a los usuarios comunicarse con sus celulares a manos libres — especialmente cuando vayan manejando.

El cable Kika Go se conecta al auto por USB y a tu celular Android con la ranura micro-USB (iOS también estará disponible), y tras vincular el celular al carro el usuario ya puede seguir en su camino a manos libres. Solo tiene que despertar el cable con la frase "Kika Go", decirle lo que quiere que haga e inmediatamente el celular se pone a funcionar. Entre otras cosas, el Kika Go te ayuda a darle instrucciones de navegación al móvil, decirle que llame a una persona en tu lista de contactos y hasta conectarse a WhatsApp y Facebook Messenger.

Tami Zhu, la gerente general de Kika Tech para EE.UU., nos explicó durante una entrevista el martes en esta ciudad que el cable inteligente ofrece tres funciones: reconocimiento de voz, cancelación de ruido y carga del celular. Zhu agregó que los ingenieros de la compañía entrenaron a sus algoritmos a reconocer diferentes voces y hasta a priorizar la voz del conductor.

Con un cable como Kika Go puedes tener un carro viejo y hacerlo más inteligente. Sin duda, muchas automotrices están integrando las asistentes de voz en sus vehículos pero Zhu ve una necesidad ahora. La ejecutiva dijo además que Kika Tech continuará innovando este producto.

El Kika Go saldrá al mercado durante el primer trimestre del 2018 para Android y, más adelante, llegará a iOS, dijo la compañía. Zhu no dio detalles sobre su precio, aunque mencionó que internamente han tenido discusiones sobre si cobrarían una suscripción mensual por el uso del software. El soporte al idioma español llegará a finales de año, aseguran.