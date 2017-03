Los altibajos de Kickstarter en sus primeros 100 días en México

Agrandar Imagen Kickstarter

CIUDAD DE MÉXICO -- Si quieres llegar rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto funciona en la vida casi igual que en los proyectos nacidos de sitios de crowdsourcing (financiamiento en masa) como Kickstarter, que recientemente cumplió 100 días de operaciones en México.

La compañía fue fundada en 2008, pero fue hasta el cierre de 2016 que lanzó una versión para México y en español. A pesar de los escasos 100 días, Kickstarter dice que más de 500 proyectos ya han buscado financiamiento en la plataforma, y que ya se han recaudando 16 millones de pesos (alrededor de US$816,000) en conjunto.

Para lanzar su plataforma en el país, Kickstarter hizo alianza con Fondeadora, un sitio similar mucho más conocido en México y que según cifras propias, ha recaudado alrededor de US$16 millones durante sus cinco años de operaciones.

Ayuda que no llegó

Sin embargo, en esos 100 días y 500 proyectos, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues uno de los proyectos insignia de Kickstarter México simplemente fracasó.

Entre noviembre y diciembre pasado, el Museo del Juguete Antiguo de México (MUJAM), un museo que tiene una inmensa colección de juguetes mexicanos y de otros lugares, lanzó una campaña en Kickstarter con la meta de recabar 1 millón de pesos (alrededor de US$51,000). El museo, ubicado en la Ciudad de México, dejó de recibir ayuda financiera del gobierno, que en 2016 llegó a ser de 5 millones de pesos. El MUJAM usaría el dinero de Kickstarter para preservar los juguetes, mantener y mejorar los talleres que ofrece al público y pagarle a su personal.

"Hubieron varios factores que hicieron que no fuera exitosa la campaña", dijo Roberto Shimizu, director e hijo del fundador del MUJAM a CNET en Español. "No es lo mismo donar US$100, que 16,000 pesos". En México, el profesionista promedio gana 11,186 pesos al mes, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Shimizu cree que uno de los principales problemas fue la meta económica, una que fue sugerida por propios directivos de Kickstarter. "Nos dimos cuenta que la meta estaba muy ambiciosa; la gente quería donar entre 100 y 200 pesos, y no recibían recompensas".

Kickstarter ofrece recompensas dependiendo el monto a invertir, establecidas normalmente por el creador de la campaña. En el caso del MUJAM, las recompensas comenzaban para donantes de 1,000 pesos en adelante, como nombrar una sala de talleres. Si alguien donaba el millón de pesos, podría cambiar el nombre al museo, según explica Shimizu -- lo cual no sucedió.

El mercado al que dirigieron la campaña, así como la época de cierre de año, fueron otras de las causas que Shimizu ve como las flaquezas del proyecto que se tradujeron al fracaso. En las semanas de campaña en Kickstarter, el MUJAM acumuló solamente alrededor de 40,000 pesos. Algo importante en las campañas de Kickstarter es que el creador de la campaña no recibe el dinero a menos que alcance la meta total.

Kickstarter no dio comentarios de forma inmediata a CNET en Español ante la petición de información sobre proyectos fallidos y proyectos exitosos, la reanudación de un segundo proyecto con el MUJAM y la adopción del crowdsourcing en México, en general.

Mientras tanto, Kickstarter México presume de alrededor de 500 proyectos desde que llegó al país, algunos fondeados por completo y otros en vías de ello. Someone Somewhere, que quiere conectar a compradores con artesanos indígenas en México; The 2017 School of Authentic Journalism que busca enseñar las buenas prácticas en el periodismo, y hasta Volt, un traje de baño para mujer, son proyectos ya fundados.

Asimismo, Kickstarter dice que se donó el 5 por ciento de su comisión en proyectos exitosos durante los 100 días a Crea, una organización que empodera a mujeres empresarias de comunidades marginadas en México.

"Estamos inspirados con las ideas creativas hechas realidad por las comunidades creativas mexicanas durante sus primeros 100 días en Kickstarter", dijo la compañía en una entrada de blog sobre sus primeros 100 días en México. Además, asegura, el 25 por ciento de las inversiones a proyectos en México han sido de donantes en Estados Unidos. "Nos emociona lo que continuarán haciendo".

En el caso específico del MUJAM, Shimizu explica que ante la falta del apoyo federal y el fallido programa en Kickstarter, el museo ha tenido que cerrar talleres, remover exposiciones, quitar la música en vivo y despedir personal.

Shimizu dice que lo más fácil sería poner los juguetes en cajas y cerrar el museo. Sin embargo, MUJAM no ha perdido la fe en Kickstarter México.

Al igual que los viejos juguetes de la colección del museo que han recibido una segunda vida en sus anaqueles, el MUJAM también le dará una nueva oportunidad a la plataforma este mismo año. "Aprendimos muchas cosas y vamos a volver a lanzar [una campaña] en primavera con una nueva meta mucho más alcanzable", dijo Shimizu. La nueva meta será alrededor de 300,000 pesos, un tercio de lo que se buscó en la campaña inicial; el dinero sería utilizado para talleres , pero en menor cantidad que antes, cuando contaba con el apoyo del Gobierno. El dinero también servirá para el mantenimiento de los juguetes.

"Lo ideal hubiera sido recaudar el millón de pesos para un museo. Eso es una labor bastante noble", dice Shimizu. "Mantener el acervo es la importancia de este tipo de apoyos a la cultura mexicana".