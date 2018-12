Kevin Spacey graba extraño video tras ser acusado por agresión sexual

El actor Kevin Spacey divulgó un video la Nochebuena del lunes en el que reapareció personificando al personaje de Frank Underwood, de la serie House of Cards -- show del que fue despedido por Netflix en noviembre de 2017 -- luego de que se hiciese público que Michael O'Keefe, fiscal de distrito de The Cape and Islands, Massachusetts, imputara a Spacey por el cargo de presunta agresión sexual.

El video -- publicado en el canal de YouTube de Kevin Spacey -- tiene como título Let Me Be Frank, que es un juego de palabras en inglés que puede interpretarse como "déjenme serles franco" y "déjenme ser Frank", en alusión al personaje que interpretó en la serie House of Cards.

La intención del video parece ser la defenderse de la imputación interpuesta por el fiscal de distrito O'Keefe, aunque no alude directamente al tema y pareciera que Spacey está interpretando al personaje de Frank Underwood.

"No importa lo que digan los demás. Y, además, sé lo que quieres. Quieres que vuelva. Por supuesto, algunos se lo creyeron todo y esperaban con gran expectación escucharme confesarlo todo. Se mueren por hacerme declarar que todo lo que se dice es verdad y que obtuve lo que merecía", afirma el actor, vestido con un delantal de Santa Claus en su cocina.

En el video, Spacey añade: "No creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? No te apresurarías a emitir juicios sin hechos, ¿verdad? No, tú no. Eres más listo que eso. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que en la vida y en el arte nada se puede descartar. No tuvimos miedo ni de lo que dijimos y no de lo que hicimos, y todavía no tenemos miedo. Porque te prometo que si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que sí hice, definitivamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice", finaliza.

El diario Boston Globe dio la primicia, confirmada por la revista Variety, de que Spacey fue imputado por un delito grave de agresión sexual por presuntamente agredir al hijo adolescente de una antigua presentadora de noticias de Boston TV, Heather Unruh. Corresponde ahora a la policía recabar las pruebas para que ley determine si existen indicios suficientes que ameriten la apertura de un juicio contra el actor.

