Kevin Feige revela que Marvel no quería a Robert Downey Jr. como Iron Man

Zade Rosenthal

Advertencia: A continuación hay posibles spoilers del Universo Cinematográfico Marvel.

Resulta difícil imaginarse a cualquier otro actor en el papel de Tony Stark, también conocido como Iron Man, en el Universo Cinematográfico Marvel. Pero en una sesión Ask Me Anything de preguntas y respuestas en Reddit la noche del miércoles, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó que tuvo que luchar duro para que aprobaran el casting de Downey Jr.

Feige respondió la pregunta en dos oportunidades, de hecho.

En un principio, el usuario de Reddit, JokerFaces2, le preguntó a Feige sobre cuál había sido lo más difícil de venderle a los ejecutivos de Disney, aquello "por lo que luchó más y que otros intentaron echar abajo".

Y la segunda vez fue cuando el usuario de Reddit, WhoDey42, preguntó de manera directa: "¿Cuál fue el casting por el que tuvo que luchar más?"

Downey fue la respuesta en ambas oportunidades. Feige también reveló que tuvo que pelear para que se permitiera que Captain America: The First Avenger fuese una película de época ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Feige también respondió una variedad de preguntas sobre las películas de Marvel. Para algunas de ellas, dejó algunos misterios en el aire. El usuario de Reddit GentlemanGearGrinder preguntó, "¿Hay algún plan para incorporar los Diez Anillos de la primera Iron Man o el 'verdadero' Mandarín sugerido en 'All Hail the King' en el futuro?"

Feige dijo simplemente: "Sí". Pero eso fue suficiente para que algunos fanáticos gritaran de alegría, tal como el usuario Infinity-Gauntlet señaló en un texto lleno de spoilers sobre los rumores de que el Mandarín aparecerá en la próxima película de Shang-Chi.

Feige reveló además que el finado líder de Marvel Comics, Stan Lee, no llegó a ver Avengers: Endgame antes de su fallecimiento en noviembre de 2018.

"Stan amaba esperar a ver las películas ya completas en la premier, así que desafortunadamente no llegó a ver el filme finalizado", dijo Feige. "Stan recibió un resumen de la historia completa el día que fue al rodaje y filmó su cameo".