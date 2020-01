Kevin Feige evalúa hacer una serie de Marvel fuera de Disney Plus

Alberto E. Rodríguez/Disney/Getty Images

Disney Plus se ha erigido en el lugar ideal para la TV de Marvel, ahora que han finalizado casi todos los shows de Marvel emitidos en canales de señal abierta. Pero la presidenta de ABC, Karey Burke, ha dado esperanzas a los fanáticos, revelando que está en conversaciones con Kevin Feige y la gente de Marvel para crear un nuevo show televisivo.

"Amamos a nuestros socios en Marvel y nos entristece ver que finaliza (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D), pues forma parte de nuestra historia reciente. Así que aspiramos trabajar con Kevin Feige y estamos al comienzo de conversaciones con él acerca de cómo sería una serie de Marvel y ABC. Ahora mismo el foco de Marvel ha estado en Disney Plus, como debe ser", Burke contó a la página Web Deadline.

La serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. concluirá con su séptima temporada a mitad de año, mientras que el show juvenil Cloak & Dagger fue cancelado en 2019. La serie Runaways en Hulu finalizó en diciembre de 2019, y ya no hay shows de Marvel en ABC en el horizonte.

ABC ha estado buscando a una superhéroe femenina para su próxima adaptación, con Marvel en "conversaciones activas" para brindar su colaboración, aseguró Burke en 2019. Pero aquellos planes para crear "algo nuevo, básicamente", no resultó fructuoso.

En el caso de Disney Plus, finalmente podremos ver algo más que The Mandalorian cuando las series Falcon and the Winter Soldier y WandaVision se estrenen en la segunda mitad de 2020.