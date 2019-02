Kevin Costner estrena su primera película en Netflix

Hilary B Gayle/SMPSP/Netflix

Kevin Costner es la estrella más reciente de Hollywood que estrena película en Netflix. Se trata de The Highwaymen, que se basa en la historia real de los Rangers de Texas que persiguieron y finalmente pusieron fin a la carrera criminal de los asaltantes Bonnie y Clyde en los años 30 del siglo pasado.

El filme -- que recibió en Latinoamérica el título de Emboscada final -- se estrena en la plataforma el 29 de marzo y está protagonizado por Costner junto con Woody Harrelson, Kathy Bates y Kim Dickens. El director de la cinta es John Lee Hancock (The Blind Side).

No es la primera vez que Costner persigue a una pandilla de gángsters de la vida real, pues el actor saltó a la fama por su interpretación de Eliot Ness, el agente que capturó a Al Capone, en The Untouchables (1987). En esta oportunidad, Costner encarna a Frank Hamer, un Ranger de Texas que es forzado a abandonar su retiro para liderar la persecución de dos de los más temidos delincuentes de los años 30 en Estados Unidos: Bonnie Parker y Clyde Barrow.

Casey Silver, productor de la película, encargó el guión al escritor John Fusco en 2003, con la idea de que fuese protagonizado por Paul Newman y Robert Redford, quienes participaron juntos en los clásicos The Sting y Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pero el proyecto nunca se materializó y, tras la muerte de Newman en 2008, pareció que nunca se haría hasta que Costner y Woody Harrelson accedieron a encarnar a estos dos veteranos agentes del orden.

Según las notas de producción de Netflix, The Highwaymen cuenta la historia de Bonnie y Clyde no desde la perspectiva de los criminales, sino desde el punto de vista del agente que logró detenerlos. Frank Hamer (Costner) es un hombre que creció en las décadas finales del Lejano Oeste, persiguió forajidos montado a caballo y, cuentan las leyendas, llegó a conocer a Pancho Villa.

The Highwaymen se estrena en Netflix el 29 de marzo.

