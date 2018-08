Kelly Marie Tran rompe el silencio sobre el acoso online que sufrió

Jonathan Olley/Lucasfilm

Cuando Kelly Marie Tran eliminó en junio pasado todas sus imágenes en su cuenta de Instagram, la actriz de Star Wars: The Last Jedi (2017), dejó un mensaje sencillo —pero poderoso en lo que sugería— en la biografía de su perfil en esta red social: "Afraid, but doing it anyway" ("Con miedo, pero lo hago de todas maneras"), acompañado del emoji de un Ewok.

En estos dos meses, la actriz mantuvo silencio sobre su decisión de abandonar Instagram, una decisión que muchos atribuyeron al acoso online que Tran recibió por parte de algunos fanáticos de Star Wars, quienes simplemente detestaban al personaje que interpretó en el filme —Rose Tico, una obrera de mantenimiento que se convierte en héroe de la Resistencia.

Pues la actriz rompió su silencio el martes, en un ensayo que escribió para The New York Times, en el que reflexiona sobre su dura experiencia con los trolls en Internet y los prejuicios que ha enfrentado por el hecho de ser mujer y de origen asiático. El título de su ensayo: No seré marginada por el acoso en línea.

"No fueron sus palabras, es que empecé a creerlas. Sus palabras parecían confirmar lo que crecer como una mujer y una persona de color ya me había enseñado: que pertenecía a márgenes y espacios, válido solo como un personaje secundario en sus vidas e historias".

Del conmovedor ensayo de Tran —cuyos padres son de ascendencia vietnamita— se desprenden reflexiones no solo acerca de la experiencia de crecer como mujer y como persona de color en una sociedad que asigna normas a quienes considera diferentes de la mayoría. El texto también brinda enseñanzas para todo aquel que desea rebelarse ante la necesidad de aprobación de los demás.

"Quiero vivir en un mundo donde los niños de color no pasen toda su adolescencia deseando ser blancos. Quiero vivir en un mundo donde las mujeres no están sujetas a escrutinio por su apariencia o sus acciones o su existencia en general. Quiero vivir en un mundo donde las personas de todas las razas, religiones, clases socioeconómicas, orientaciones sexuales, identidades de género y habilidades sean vistos como lo que siempre han sido: seres humanos", escribe Tran.

El ensayo de Tran concluye con una clara y valiente declaración de principios: "Puede que me conozcas como Kelly. Soy la primera mujer de color en tener un papel protagónico en una película de Star Wars. Soy la primera mujer asiática en aparecer en la portada de la revista Vanity Fair. Mi verdadero nombre es Loan. Y recién estoy comenzando".

