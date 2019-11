Keanu Reeves sorprende en tráiler de la nueva película de Bob Esponja

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Keanu Reeves es el amo de la cultura pop en 2019. Al éxito de su participación en John Wick 3, Toy Story 4 y el juego Cyberpunk 2077, ahora debe sumarse su cameo en la película animada The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, cuyo primer tráiler fue lanzado el jueves, 14 de noviembre de 2019, y que está prevista a ser estrenada en 2020.

En el tráiler lo que vemos es la cabeza de Keanu Reeves, pues el actor aparece sin cuerpo, envuelto en un mano de salvia. Este filme animado es el tercer largometraje que se produce basado en la serie SpongeBob Square Pants (1999-). La novedad del nuevo filme es que fue animado en computadora y no en el estilo 2D del show televisivo.

Además de Reeves, la película también cuenta con la participación de Reggie Watts, Snoop Dogg y Awkwafina.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run se estrena en cines el 22 de mayo de 2020.