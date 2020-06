Keanu Reeves subasta una cita en Zoom para obras de caridad

Getty

Además de ser estrella de cine e icono pop, Keanu Reeves es una figura activa en labores filantrópicas. Ahora, según publica The Hollywood Reporter, ofrece en subasta una cita personal en Zoom durante 15 minutos para recaudar fondos para la organización Camp Rainbow Gold, que lucha contra el cáncer infantil.

Reeves apoya la lucha contra el cáncer desde hace años, en honor a su hermana Kim, quien fue diagnosticada con leucemia a los 25 años de edad. Camp Rainbow Gold funciona en Idaho, Estados Unidos, y -- según su página Web -- ofrece "experiencias de empoderamiento emocional" para niños enfermos de cáncer.

Esta es la página Web de la subasta con Keanu Reeves, con todos los detalles sobre cómo participar. La campaña de recaudación de fondos se inició el 15 de junio y las pujas se mantienen abiertas hasta el 22 de junio de 2020. En este encuentro online con el actor, Reeves responderá las preguntas que deseen hacerle -- ¿aceptará preguntas sobre The Matrix 4? -- y quizás comparta (virtualmente) una copa de vino.

Además de Reeves, la cantante Ally Brooke (exintegrante de Fifth Harmony) también está subastando un concierto de 15 minutos vía Zoom para recaudar fondos para Camp Rainbow Gold; lo mismo el actor de doblajes Rob Paulsen, quien ofrece un encuentro por videoconferencia en el que hará voces de personas como Jimmy Neutron y Pinky and the Brain, y grabar un mensaje de voz personal en el móvil.

La cita virtual con Reeves será la semana del 6 de julio de 2020 y al momento de publicar esta nota las pujas ya había superado la meta de US$10,000.