Matrix 4: Todo lo que sabemos de la película de Keanu Reeves

Warner Bros. Pictures

En 2019 celebramos el 20 aniversario del estreno de The Matrix a lo grande: con la confirmación de una nueva secuela de la franquicia de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne escrita, producida y dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

El filme, que Warner Bros. describe en un comunicado de prensa como "una película completamente nueva ambientada en el mundo de The Matrix", estará protagonizado por Reeves y Moss, retomando sus papeles de Neo y Trinity. Además de escrito, producido y dirigido por Lana Wachowski. El actor Yahya Abdul-Mateen II de Black Mirror y Aquaman interpretará un papel protagonista en la película, que se especula podría ser Morpheus de joven. Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith aparecerán también en esta secuela. Su estreno está previsto para el 21 de mayo de 2021.

Warner Bros. llevaba considerando una nueva secuela para The Matrix desde hace más de dos años, aunque entonces ninguna de las hermanas Wachowski estaba involucrada en el proyecto y se rumoreaba la inclusión de Michael B. Jordan en el reparto. Esto es todo lo que sabemos por el momento sobre esta nueva Matrix.

La importancia de la franquicia

Al éxito de The Matrix original, que recaudó más de US$460 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de US$63 millones y logró la aceptación de la crítica, le siguieron las secuelas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. Ambas fueron éxitos absolutos, con una recaudación para la segunda de Matrix de US$742 millones y un presupuesto de US$150 millones; y una recaudación para la tercera de US$427 millones y un presupuesto de US$150 millones. Pero Reloaded apenas tiene una puntuación de 62 en el agregador de críticas de cine Metacritic. Y Revolutions se queda fuera del aprobado con una nimia puntuación de 47.

La franquicia se convirtió en un ejemplo de innovación tecnológica por sus efectos visuales, que popularizaron el efecto de tiempo bala o la ralentización de momentos específicos de las escenas de acción para mostrárselas al espectador desde una perspectiva casi de 360 grados. Además de incluir una cuidada coreografía para sus escenas de peleas y artes marciales. Los actores entrenaron para poder realizar muchas de las escenas de acción ellos mismos, permitiendo que la cámara pudiera acercárseles más y no limitando a las directoras a encuadrarlos en planos más abiertos.

Por no hablar de la estética cyberpunk de las películas que puso de moda las gafas oscuras y la ropa negra ajustada de cuero, además de los jerseys de punto agujereados en colores neutros.

Pero más allá de su forma, de Matrix se hizo relevante también por su sustancia. Su premisa apuntaba hacia un futuro cercano en el que las máquinas toman el planeta y usan a los humanos para sustraer su energía mientras les hacen creer que viven en un mundo virtual ficticio en el que es muy difícil darse cuenta que nada es real. ¿O sí lo es?

O lo que es lo mismo, ante la alternativa de tomarse la pastilla azul que te permite permanecer en el mundo de Matrix donde la carne sabe a carne. O la pastilla roja en la que te quedas en el mundo de las maravillas y te enteras de hasta dónde llega la madriguera de conejos (y no es que la carne no sepa a carne aquí, es que simplemente no queda carne que comer). ¿Tú cuál de las dos te tomarías?

Cómo quedaron las cosas en The Matrix Revolutions

Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Y es que en la guerra de las máquinas contra los humanos libres, Neo hizo un pacto con las máquinas para hacer las paces si él se encargaba de deshacerse del descontrolado agente Smith (Hugo Weaving). Trinity acabó muriendo en brazos de su amante y Neo también se sacrificó antes de poder destruir a su archienemigo en Matrix 3.

En la secuencia final de la película el Arquitecto y la Oráculo tienen una conversación en la que él pregunta: "¿Cuánto va a durar esta paz?". Y la Oráculo responde: "Tanto como pueda". ¿Terminará la paz con el inicio de la cuarta entrega de The Matrix?

Con Neo y Trinity muertos en The Matrix Revolutions, ¿cómo podrá continuar la historia de esta saga? Por suerte tenemos algunas ideas de por dónde podrían ir las cosas. Te las contamos en este artículo.

Tráiler y fecha de estreno

Se rumoreaba que la película podría empezar a rodar a principios de 2020 y a juzgar por la confirmación del estreno de Matrix 4 para el 21 de mayo de 2021 parece que las cosas deberían ser así.

La fecha de estreno no deja de ser curiosa, porque es la misma que la de otra de las películas y franquicias protagonizadas por Reeves: John Wick 4. Ración doble de Reeves en mayo de 2021, vaya.

Lo que sabemos de Matrix 4

"No podríamos estar más emocionados por volver a entrar a The Matrix con Lana", explicó Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group en el comunicado de prensa anunciando este proyecto. "Lana es una visionaria, una cineasta singular y originalmente creativa. Y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo el nuevo capítulo del universo de The Matrix".

El equipo técnico de la película está complementado por el colaborador habitual de las Wachowski Grant Hill, como productor. El guión es de Lana Wachowski, junto a Aleksandar Hemon y David Mitchell. Hemon y Mitchell ya habían coescrito junto a Lana Wachowski el especial de Navidad, la segunda temporada y la película que sirvió de episodio de cierre para la serie de las Wachowski para Netflix, Sense8. Pero la relación de ambos escritores con Lana Wachwoski se remonta incluso antes de eso. Hemon es un escritor y colaborador habitual del New Yorker que en 2012 escribió un artículo sobre cómo se hizo Cloud Atlas en el que hablaba de la transición de Lana Wachowski cuando decidió empezar a vivir como una mujer y anunciarle esa decisión a su familia. Mitchell es el escritor de la novela Cloud Atlas, que las Wachowski adaptaron para el cine precisamente en 2012.

Solo una hermana Wachowski

Lilly Wachowski no cuenta entre los nombres anunciados para esta Matrix 4 pero su hermana se quiso encargar de dejar claro que su esencia estará también presente en la película.

"Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son todavía más relevantes hoy en día. Estoy muy contenta de que estos personajes vuelvan a estar en mi vida y agradecida de tener otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos", explicó Lana Wachowski en el comunicado de prensa de anuncio de la película.

Las hermanas Wachowski llevan años colaborando, escribiendo y dirigiendo juntas sus películas. Lana y Lilly Wachowski saltaron a la fama con el guión y dirección de la The Matrix original en 1999. En aquella película estaban todavía acreditadas como The Wachowski Brothers, los hermanos Wachowski. Juntas escribieron, produjeron y dirigieron las secuelas de The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, que se estrenaron con apenas unos meses de diferencia en 2003. Además de escribir juntas el guión de V for Vendetta (2005), que dirigió James McTeigue; escribir, producir y dirigir Speed Racer (2008); coescribir y codirigir junto a Tom Tykwer, Cloud Atlas (2012); y coescribir y codirigir Jupiter Ascending (2015).

Tanto Lana como Lilly Wachowski son mujeres transexuales. Lana Wachowski, cuyo nombre anterior era Larry Wachowski, empezó su transición durante los rodajes de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. La directora hizo su primera aparición pública como Lana Wachowski en este video de promoción de Cloud Atlas de 2012.

Timothy Hiatt/Getty Images

Lilly Wachowski a su vez, cuyo nombre anterior era Andy Wachowski, hizo pública su identidad como mujer transexual en un comunicado publicado en Windy City Times en marzo de 2016.

"Mi hermana Lana y yo hemos evitado la prensa la mayor parte del tiempo. Hablar sobre mi arte me parece frustrantemente tedioso y hablar sobre mí misma una experiencia que me mortifica. Sabía que en algún momento tendría que salir del armario públicamente. Cuando vives abiertamente como una persona transexual es difícil esconderlo. Pero quería/necesitaba un poco de tiempo para sentirme cómoda", dijo Lilly Wachowski en ese comunicado, en el que también especificaba cómo una visita la noche anterior de un periodista del Daily Mail explicando que querían publicar su historia la hizo decidirse a hacer pública su nueva identidad.

La noticia sobre la transición de Lilly se produjo entre la primera y segunda temporadas de Sense8, la serie de Netflix que las hermanas cocrearon junto a J. Michael Straczynski. En mayo de 2016 se hacía público que Lilly Wachowski no regresaría tras las cámaras o en las tareas de escritura de la segunda temporada de Sense8. "Lilly necesita tomarse un poco de tiempo libre", le explicó la actriz Jamie Clayton (Nomi en Sense8) a BuzzFeed al respecto.

Fue precisamente a causa de esa marcha que Aleksandar Hemon y David Mitchell se incorporaron al equipo de la serie.

Lilly Wachowski ha retomado sus tareas como creadora audiovisual pero parte del motivo por el que no pondrá su nombre a esta Matrix 4 podría ser que la cineasta no se siente tan atraída como en el pasado por el género de ciencia ficción. "Me tomé un poco de tiempo libre y mi agente no dejaba de enviarme cosas, mucha ciencia ficción. Genial, la ciencia ficción es fantástica. Se puede hablar de muchos temas. Siempre hay un maravilloso mensaje implícito en la ciencia ficción. Desde mi transición ya no me interesa lo de los mensajes implícitos", explicó Lilly Wachowski el pasado agosto de 2019 ante la Asociación de críticos de televisión (TCA, por sus siglas en inglés) durante el panel de presentación de su nuevo proyecto como productora, la serie de Showtime Work in Progress.

El reparto de Matrix 4

Todd Williamson / Getty Images

Están confirmados para la película Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles originales de Neo y Trinity.

Reeves está teniendo un año especialmente fructífero en 2019. Hizo un inolvidable cameo en la comedia romántica protagonizada por Ali Wong Always Be My Maybe; su John Wick: Chapter 3 - Parabellum se volvió a meter al público en el bolsillo recaudando US$321 millones, con un presupuesto de apenas US$75; le ha puesto voz a uno de los personajes más icónicos de Toy Story 4; y simplemente ha demostrado que es incluso más cool en 2019 que en 1999.

Moss a su vez acaba de completar su papel de abogada en la serie de Netflix Jessica Jones y se podrá ver en los tres episodios de la segunda temporada de la serie de CBS All Access Tell Me a Story.

Por el momento, no hay confirmación de qué pasaría con el personaje de Morpheus, que en las películas originales estaba interpretado por Laurence Fishburne. En Variety apuntaban a que este personaje pudiera estar interpretado en esta película por otro actor más joven. En su momento se pensó que tal vez fuera el personaje para el que sonaba Michael B. Jordan pero la confirmación del fichaje de Yahya Abdul-Mateen II en octubre de 2019 hace que sea su nombre el que más suene para ese personaje. Mateen está confirmado como protagonista de Matrix 4 pero la identidad de su personaje todavía no se ha hecho oficial.

Otro de los personajes que podríamos volver a ver es el de Niobe, ya que la actriz Jada Pinkett Smith, que le dio vida a la capitana y ex amante de Morpheus, estará también en Matrix 4.

Entre las novedades de la franquicia están Neil Patrick Harris; Toby Onwumere, que interpretó a Capheus a partir de la segunda temporada de Sense8; Jessica Henwick, que era Nymeria Sand en Game of Thrones; y Jonathan Groff de Mindhunter y Frozen.