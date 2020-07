Keanu Reeves está escribiendo un cómic 'brutalmente violento' llamado BRZRKR

Boom Studios!/Mark Brooks

Keanu Reeves está empleando sus credenciales como estrella de acción en una nueva hazaña: escribir un cómic. El protagonista de John Wick y Matrix está trabajando con el coescritor Matt Kindt y con el artista Alessandro Vitti en BRZRKR, un cómic de 12 volúmenes de Boom! Studios que debutará en octubre.

Esta serie "brutalmente violenta" sigue a un guerrero inmortal, conocido como Berzerker, que lucha a través de diferentes épocas. Reeves le explicó a USA Today que la historia incluirá algunos "giros muy interesantes" y que el cómic explorará temas sobre "la naturaleza de la violencia, moralidad, ética y el lado del que te posicionas".

Las imágenes que se han revelado del cómic hasta el momento también parecen haberse inspirado en Reeves. Y aunque todavía es pronto, Reeves parece interesado en llevar a Berzerker a la gran pantalla.

"¡Me encantaría interpretar a Berzerker!", le dijo Reeves al USA Today. "Es una historia muy divertida. Así que, si no es para mí, con suerte otra persona podrá interpretarlo".

Reeves habló con USA Today desde Berlín, mientras estaba haciendo ensayos para Matrix 4, que está previsto que se estrene en 2021. Lo veremos el próximo 28 de agosto en Bill and Ted Face the Music (asumiendo que la fecha no se retrase).