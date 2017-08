La historia de Kate del Castillo y el Chapo ya tiene fecha de estreno en Netflix

Agrandar Imagen Netflix

Kate del Castillo ya fue ingobernable… y ahora contará su verdad en Netflix.

El lunes, la plataforma de video por streaming anunció que Cuando conocí al Chapo, la serie biográfica de la actriz mexicana, se estrenará en exclusiva en Netflix el 20 de octubre. La serie, como ya adelanta el título, narrará en tres entregas las vivencias de Del Castillo cuando conoció a Joaquín "el Chapo" Guzmán, el narcotraficante mexicano recluido en una cárcel en Estados Unidos.

La serie se divide en tres partes y narra cómo del Castillo conoció a el Chapo además de conocer al actor estadounidense Sean Penn, una dupla que después se vio inmersa en la búsqueda del capo mexicano. Del Castillo es también productora de la serie.

"Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo, pero en una historia real, mi realidad, mi verdad", dijo la actriz en un comunicado. "Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar con los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico".

El contacto entre la actriz y el capo

Fue la oportunidad de contar la historia de El Chapo lo que puso a Kate del Castillo en su actual encrucijada: acusada por el gobierno mexicano de obstrucción de la justicia y lavado de dinero que la ha mantenido en una especie de pseudo-exilio en Estados Unidos, donde vino a expandir y extender su carrera histriónica.

Según una crónica de la revista The New Yorker, todo comenzó con un tuit de la propia Kate que decía: "Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades".

Esto fue suficiente para que El Chapo la contactara a través de su abogado. Estaba interesado en hacer una película de su vida. Y Del Castillo, quien protagonizó a la narcotraficante Teresa Mendoza en la telenovela de Telemundo La Reina del Sur, se vislumbraba como la única capaz de entenderlo -- y de hacerlo. En 2015 El Chapo firmó, desde la cárcel, los derechos de su historia para del Castillo.

A pesar de ser una actriz reconocida en México y Latinoamérica, Kate, hija del actor Eric del Castillo, quería hacer carrera en el mercado estadounidense. Después de apariciones en series como Weeds y otras obras de menor perfil, del Castillo, de 44 años, estaba ansiosa de encontrar un proyecto mayor que estableciera su nombre dentro de Hollywood. Con la posibilidad de tener acceso exclusivo a El Chapo, lo único que necesitaba del Castillo era un peso pesado de Hollywood para legitimar aún más su empresa. Y esto se personificó en el actor Sean Penn.

Su asociación con Penn, sin embargo, fue, de cierta manera, su perdición. Penn, según relata The New Yorker en base a declaraciones de del Castillo, no sólo aprovechó el acceso exclusivo con que contó del Castillo para visitar a El Chapo en su recinto en los bosques montañosos de Sinaloa, sino que utilizó a la actriz como traductora durante y después de su encuentro frente a frente con el narcotraficante.

Penn, sin supuesto conocimiento de del Castillo, terminó fungiendo como periodista y no como actor, y terminó publicando una crónica sobre El Chapo en la entonces abatida revista Rolling Stone. Penn, por su parte, afirma que del Castillo tenía pleno conocimiento de sus intenciones de escribir una nota para la revista.

A lo largo de todo esto, las autoridades mexicanas ya habían seguido el rastro de del Castillo, y fueron las comunicaciones que sostuvo la actriz con los abogados de el Chapo y el capo mismo lo que dio con el paradero de Guzmán y resultó en su aprehensión.