En plena época de confinamiento y distanciamiento social a causa de la pandemia de COVID-19, Telemundo reestrena a partir del martes, 21 de abril, a las 9:00 p.m. PT, la segunda temporada de la serie La reina del sur (2011-2019), pero en una edición especial, que incluirá escenas nunca antes vistas de la serie.

Su protagonista, la actriz mexicana Kate del Castillo, conversó telefónicamente con CNET en Español para hablar de la edición especial de la popular serie televisiva. "Son cosas que no se vieron cuando se emitió la segunda temporada en 2019, que se cortaron y nunca salieron al aire; no te puedo decir cuáles pues forma parte de la sorpresa", explicó la estrella, vista en 2020 en la película Bad Boys for Life.

La reina del sur es la adaptación televisiva de la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte. El libro narra la vida de Teresa Mendoza, una joven mexicana nacida en Sinaloa, que se muda a España para salvar su vida y termina involucrada con redes de contrabando y narcotráfico.

En la segunda temporada —que es la que retransmite Telemundo a partir del 21 de abril— Teresa Mendoza (Del Castillo) vive ahora en total anonimato en Italia, como María Dantes, mientras cría a su hija Sofía. Pero, como suele ocurrir en muchas historias de ficción, el personaje debe regresar al mundo que abandonó y asumir de nuevo su papel de "reina" de los bajos fondos.

"Nunca me he sentido encasillada en el papel de Teresa Mendoza. Puedo decirte que es un personaje querido, que gustó mucho al público. Y eso que es un personaje con defectos: es borracha y trafica drogas. Pero gustó porque era una víctima. Todos sus actos respondían a que estaba en riesgo de muerte; y lo hacía en un mundo de hombres. Era como era por los golpes de la vida. Es un personaje icónico. A mí me encanta", confiesa Del Castillo.

¿Qué mantiene el interés por La reina del sur? Del Castillo tiene algunas teorías: "La serie cambió la manera en que la gente veía este tipo de shows en Estados Unidos. Es una historia bien estructurada; en realidad es un thriller lleno de escenas de acción. A la segunda temporada le fue mejor que a la primera temporada (emitida en 2011). Al final, la gente debe estar informada de lo que está ocurriendo, pero también necesita entretenimiento. Eso es lo que propone la serie".

La actriz reserva buena parte de la popularidad de La reina del sur a que el propio Pérez Reverte concibió la estructura de la historia y a que la novela que inspiró el show era un best seller, con miles de lectores. También ayudó, reconoce Del Castillo, que la segunda temporada tuvo un presupuesto enorme, con escenas filmadas en ocho países. "Es un thriller. A mi me choca el término de narcoserie; en todo caso, fue la primera de su género que tuvo éxito en la televisión", admite la actriz.

La reina del sur 2: Edición Especial se emite en Telemundo a partir del martes, 21 de abril, a las 9:00 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.