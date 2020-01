Kate del Castillo está en Las Vegas, porque CES da para todo

CNET

Si quedaba alguna duda de que CES 2020 es mucho más que simplemente gadgets, robots, carros autónomos y juguetes sexuales, Kate del Castillo estuvo acá para corroborarlo.

La controversial actriz mexicana, protagonista de varias series de acción, telenovelas y, más recientemente, series de Netflix, participó el miércoles 8 de enero en el keynote de NBCUniversal en el Park Theatre de Las Vegas (donde horas antes conocimos todo sobre la plataforma de streaming Quibi). En el mismo panel, ambiciosamente llamado "If TV Was Invented Today: NBCUniversal Reimagines the Future of Entertainment" (Si la televisión fuese inventada hoy: NBCUniversal reinventa el futuro del entretenimiento), participaron también Linda Yaccarino, presidenta de publicidad y alianzas de NBCUniversal, y otros invitados como Terry Crews, Ester Dean, Mandy Moore y la presentadora de TV Natalie Morales.

Aunque muchos lo esperaban (esperábamos), NBCU no ha dicho gran cosa sobre Peacock, el servicio de streaming que lanzará en abril y que llega a competir en un mercado ya demasiado saturado. Se espera que los detalles de Peacock sean revelados el 16 de enero, durante una presentación especial ante inversionistas en Nueva York.

La feria anual de CES en Las Vegas atrae cientos de miles de ejecutivos de la industria de la tecnología cada año, pero también a muchas empresas y ejecutivos del mundo del entretenimiento que están viendo sus negocios en jaque, ante la agresiva expansión de empresas como Netflix, Apple y AT&T.

Recordemos los US$15,000 millones que Netflix gastó en programación original en 2019, el mismo año en que Apple lanzó Apple TV Plus con un presupuesto nada despreciable de US$6,000 millones (según reportes). Por su parte, HBO Max, de AT&T llegará en mayo con Friends, Big Bang Theory, Game of Thrones y Watchmen, además de su propia línea de series originales.

Esta noticia está en desarrollo..