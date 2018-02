Cómo iniciar tu carrera de karaoke en línea por el app Sing!

Claudia Cruz/CNET

En cualquier ciudad que visito una de las primeras cosas que hago es buscar un bar de karaoke. He cantado en Tegucigalpa, Cancún, Santo Domingo y Las Vegas... Pero a veces no puedo salir y me tengo que quedar con las ganas de cantar.

Por eso tan pronto supe de la existencia del app de karaoke Sing! (iOS/Android) de la empresa Smule, me lancé a probarlo, porque no solamente te deja cantar solo, sino también en dueto y en grupo. Sing! es como una mezcla de Spotify (porque puedes reproducir canciones cantadas por los usuarios), Instagram (por su interfaz llena de filtros) y Fitbit (por una comunidad que anima se anima entre sí a participar).

Sing!, que fue lanzado en 2012, es uno de los 10 apps más populares de 2017, según un análisis de la firma App Annie, y es una de las aplicaciones en las que los usuarios han gastado más dinero. La suscripción VIP podría costarte hasta US$99 al año si te inscribes por iOS o US$39.99 si es por Android.

Cómo usar Sing! para cantar karaoke con un móvil

Después de descargar el app a tu celular, el app te da la opción de inscribirte por Facebook, con tu número de móvil o por correo electrónico. Antes de comenzar, te instará a conectar un par de audífonos con micrófono al celular. El micrófono de los audífonos para los iPhone de Apple es muy bueno. Sing! no es compatible con micrófonos Bluetooth.

Cuando abres el app verás el "libro de música" con el catálogo de más de 2 millones de canciones. Allí puedes escoger una de muchas categorías como las recomendadas por otros usuarios del app, las más populares, o la que te dejan cantar en dueto con un artista. Entre los 250 famosos con quienes puedes cantar, en su idioma, están Luis Fonsi, Demi Lovato, Ed Sheeran, Jessie J. y Shawn Mendes.

Después de elegir una canción, puedes decidir si cantar solo, en dueto o en grupo. También puedes escoger cantar sin o con video. Es divertido grabar un video porque lo puedes saturar con un color como el rojo, y agregarle filtros de burbujas, chispas y humo. Sin importar si grabas con o sin video, puedes hacer más interesante tu versión de la canción al añadir distintos procesadores de audio para sonar como si estuvieras grabando en un estudio, con sabor a grunge (al estilo de grupos como Nirvana y Pearl Jam de Seattle), o al estilo auto-tune.

Al igual que juegos como RockBand, mientras cantas con Sing! verás qué tan alto –o bajo– es tu tono, lo cual te permite moderar tu voz para ganar puntos al final.

Cuando termines de grabar una canción puedes elegir no compartir tu actuación, distribuirla sólo con tus amigos en redes sociales o hacerla pública para que la vea toda la comunidad de Smule. Si la compartes en Smule, puedes comenzar a acumular seguidores y amigos para luego unirte a ellos para colaborar en canciones.

El app en sí es gratuito, pero sólo podrás cantar como solista excepto cuando Smule tenga una promoción que te lo permita (por ejemplo, con las canciones de Disney) y tendrás que ver un anuncio antes de que empiece tu canción.

Si pagas por una suscripción VIP (solo por su sitio Web cuesta US$7.99 al mes o US$40 por todo un año), además de usar el app sin anuncios y poder cantar en dueto y en grupo, recibes más procesadores de audio para mejorar el sonido de tu voz; filtros para tus videos y otras herramientas para personalizar mejor tu perfil. Además, con el paquete VIP, Smule te dejará guardar todas tus canciones sin límite en su plataforma.

Sing! está disponible en 12 idiomas incluyendo español e inglés. Requiere iOS 8.0 o Android 4.1 o actualizaciones posteriores.