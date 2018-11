Kanye West/ Twitter

Tell me why... Ain't nothin' but a heartache a pleno pulmón (o eso esperamos) es lo que podrían haber estado cantando el famoso magnate del rap Kanye West y el presidente ejecutivo de la red social más importante del mundo, Mark Zuckerberg.

Según un tuit con foto incluida publicado el miércoles por el rapero, él y Zuckerberg pasaron un buen rato entonando uno de los mayores himnos del icónico grupo pop de finales de los 90, Backstreet Boys.

Ojalá hubiera un vídeo de ellos cantando y bailando el tema Everybody, pero por el momento tenemos que conformarnos con esta imagen:

We sang Backstreet Boys I want it that way pic.twitter.com/IzGHk7i7OP — ye (@kanyewest) November 15, 2018

No queda claro cuándo se tomó la fotografía, pero el rapero indica que la canción elegida es el single del grupo lanzado en 1999, I Want It That Way. Al rapero, que recientemente causó controversia en la industria musical tras mostrar su apoyo público a las cuestionadas políticas del presidente Donald Trump, le gusta rodearse de otros famosos (o hacer que lo está) y presumir de amistades.

En su controvertido video, Famous, West se rodeó de los dobles de Taylor Swift, Donald Trump, Caitlyn Jenner, Rihanna, Chris Brown, Amber Rose o Bill Cosby. Parece que su compañero de karaoke, Mark Zuckerberg, se quedó fuera de esta lista.