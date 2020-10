Kamala Harris y su relación amor-odio con la industria de la tecnología

Justin Sullivan/Getty Images

Antes del final de una audiencia en abril de 2018 en Washington, D.C., la senadora Kamala Harris se inclinó hacia su micrófono y le ofreció al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, una evaluación franca y poco halagadora de su empresa.

"Tengo que decirle que me preocupa mucho la forma en que Facebook valora la confianza y la transparencia", dijo la senadora demócrata por California a Zuckerberg. Los legisladores estaban interrogando al fundador de Facebook por un escándalo que involucraba a Cambridge Analytica, una consultora de datos que extrajo información de los usuarios de la red social para ayudar a la candidatura de Donald Trump en 2016.

Luego Harris, quien ahora es la candidata demócrata a vicepresidenta, se centró en un punto particularmente preocupante: el hecho de que Facebook no les dijera a los usuarios que Cambridge Analytica se había apropiado indebidamente de sus datos. "¿Fue usted parte de una discusión que resultó en la decisión de no informar a sus usuarios?" preguntó Harris a Zuckerberg.

Con aspecto bastante incómodo, Zuckerberg respondió: "No recuerdo una conversación como esa".

Sí, las audiencias del Congreso son siempre un teatro político, pero el encuentro de 2018 dio una idea de la postura de confrontación que Harris podría adoptar con las grandes tecnológicas, a pesar de que ella ha sido una de las favoritas de la industria durante años. Durante sus campañas para la fiscalía general de California, el senado estadounidense y la presidencia, Harris recibió donaciones de importantes líderes tecnológicos, incluida la directora de operaciones de Facebook Sheryl Sandberg, el exgurú del diseño de Apple, Jony Ive, y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff. Ha pronunciado discursos en Google y Facebook, y su cuñado, Tony West, es el principal abogado de Uber. Pero, dado que Silicon Valley se enfrenta a un intenso escrutinio antimonopolio en Washington, su historial con la industria no significa necesariamente que dejará que esas empresas salgan del apuro, dicen algunos expertos.

"Ella es una exfiscal", dice David Balto, quien fue abogado de la división antimonopolio del Departamento de Justicia y cuyos clientes ahora incluyen empresas de tecnología. "Ella tiene una comprensión inteligente del tipo de equilibrio que debe establecerse en la tecnología".

El miércoles 7 de octubre, Harris, quien es la primera mujer negra y la primera mujer asiática en postularse por un partido importante, se enfrentará al vicepresidente Mike Pence en el primer y único debate vicepresidencial en Salt Lake City. Menos de un mes antes de las elecciones de noviembre, es probable que el debate no se convierta en un desastre como el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden la semana pasada. En cambio, brindará a los estadounidenses la oportunidad de ver a Harris articular las políticas de una administración de Biden, que puede tener la tarea de domesticar a las compañías tecnológicas.

A diferencia de otros senadores, a quienes se les ha llamado estar "fuera de contacto" con el mundo de la tecnología, Silicon Valley es el territorio natal de Harris, pues ella nació y se crió en el área de la bahía de San Francisco y pasó más de dos décadas trabajando allí. Asimismo, tiene contacto cercano con varios peces gordos de la tecnología.

Si bien Harris ha apoyado las leyes sobre privacidad digital, el acoso en línea y las protecciones de los trabajadores en empresas como Uber y Lyft, es probable que no adopte una postura dura sobre Silicon Valley si es elegida vicepresidenta, dicen los analistas. Más bien, presionará para lograr un equilibrio entre acorralar a las grandes empresas tecnológicas y, al mismo tiempo, mantener esas relaciones.

"Ella tiene una comprensión inteligente del tipo de equilibrio que debe establecerse en la tecnología". David Balto, exabogado en la división antimonopolio del Departamento de Justicia.

"Creo que las empresas de tecnología tienen que ser reguladas", dijo Harris en una entrevista con el New York Times el año pasado, aunque se detuvo al decir que las principales empresas deberían disolverse. "Mi primera prioridad será asegurarnos de que la privacidad sea algo que esté intacto y que los consumidores tengan el poder de tomar decisiones sobre lo que sucede con su información personal".

La campaña de Biden-Harris, Facebook y Amazon no respondieron a las solicitudes de comentarios. Apple, Google y Uber se negaron a comentar.

Sus lazos con Silicon Valley

Harris comenzó a forjar relaciones con la industria de la tecnología hace años, mucho antes de que los ejecutivos de Silicon Valley hicieran comparecencias regulares ante el Congreso. Mientras se postulaba para fiscal general del estado de California en 2010, hizo una visita a Google para hablar con sus empleados. Habló de su "orgullo de estar en California" y adoptó un tono acogedor con el gigante tecnológico en su "patio trasero".

"Es un viaje corto para llegar aquí", le dijo a la multitud. "Somos familia."

Cinco años después, Harris pasó por la sede de Facebook poco después de anunciar su candidatura al Senado de Estados Unidos. Junto con Sandberg, Harris habló sobre el acoso en línea y el ciberacoso ante un grupo de adolescentes.

"Los contribuyentes quieren tener acceso a un político que gane y conteste sus llamadas telefónicas". Dean Lacy, profesor de política en Dartmouth College

Los lazos de Harris con Silicon Valley no terminan ahí. Es amiga de Laurene Powell Jobs, la filántropa multimillonaria y viuda del cofundador de Apple, Steve Jobs, y asistió a la boda de Sean Parker, cofundador de Napster y primer presidente de Facebook. El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y el capitalista de riesgo John Doerr recaudaron dinero para su candidatura presidencial. Y un puñado de exayudantes de Harris ahora trabaja en empresas de tecnología, incluidas Google, Amazon y Airbnb.

"A las empresas de tecnología parece gustarles los instintos políticos de Harris, que son menos reguladores que los demócratas socialistas y menos hostiles a la tecnología que los republicanos populistas", dijo Dean Lacy, profesor de política en Dartmouth College. "Las contribuciones de campaña tienen que ver con el acceso. Los contribuyentes quieren tener acceso a un político que gane y atienda sus llamadas telefónicas".

Las conexiones de Harris han obtenido una gran cantidad de dinero de campaña de la industria. Entre los 20 principales donantes de su campaña presidencial se encontraban empleados de la empresa matriz de Google, Alphabet, junto con empleados de Microsoft, Apple y Amazon, según OpenSecrets. En total, Harris recaudó US$40 millones antes de retirarse de la carrera en diciembre.

Cuando Biden anunció a Harris como su compañera de fórmula en agosto, llovieron las donaciones a la campaña. Se recaudaron casi US$11 millones en la plataforma de procesamiento de donaciones ActBlue en las cuatro horas posteriores al anuncio de Biden, convirtiéndolo en el día de recaudación de fondos más grande en la historia de su campaña en ese momento, según The New York Times. No está claro qué porcentaje de todas esas donaciones vino de Silicon Valley.

Desde entonces, la dupla Biden-Harris ha recaudado dinero en tecnología. El mes pasado, empleados de Amazon, Google, Facebook y Apple donaron más de US$1.5 millones a la campaña, según un análisis de CNN publicado la semana pasada. Eso es más del triple de los US$450,000 que Biden recaudó de los empleados de esas empresas en julio. En comparación, la campaña de Trump ha recaudado un total de solo US$106,000 de ese mismo grupo desde enero.

Mientras tanto, Silicon Valley enfrenta amenazas antimonopolio de legisladores y reguladores en varios frentes. Apple, Amazon, Google y Facebook están siendo investigados por el subcomité antimonopolio de la Cámara Judicial. Los líderes de esas empresas asistieron a una audiencia ante el subcomité en julio. Las cuatro empresas también están siendo investigadas por el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio. Se espera que el Departamento de Justicia presente una demanda antimonopolio histórica contra Google esta semana.

Los defensores de la competencia, sin embargo, se sienten optimistas acerca de controlar la industria tecnológica, independientemente de quién esté en la Casa Blanca.

"No importa quién gane en noviembre, esta lucha contra Google, Facebook y Amazon ha alcanzado un nivel de madurez", dijo Barry Lynn, director del Open Markets Institute, un firme defensor de la aplicación de las leyes antimonopolio en el mundo tecnológico. "No hay casi nada que la gente de Washington pueda hacer para detenerla".