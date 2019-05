Justin Bieber tuitea tres palabras y la red social enloquece

Tres palabras le bastaron a Justin Bieber para que Twitter enloqueciera.

El intérprete de "Baby" y "Sorry" utilizó la red social del pajarito para anunciar que está haciendo nueva música. El tuit contiene apenas tres palabras: "Making new music", suficientes para que sus fanáticos deliraran.

Making new music

Al momento de escribir esta nota, el tuit del cantante canadiense sumaba más de 80,000 comentarios, 29,000 retuits y 130,000 likes.

Bieber, de 25 años, publicó su último álbum en 2015 (Purpose). Este trabajo ganó como mejor álbum pop/rock en los American Music Awards, en 2016.

Desde entonces había lanzado solo sencillos y colaboraciones. La última, "I Don't Care", con el británico Ed Sheeran, se estrenó en mayo de este año.

Estas son algunas de las reacciones al tuit del artista:

He esperado tanto tiempo. 😪 pic.twitter.com/NvdK0Oq6wA

Díganme que no estoy soñando.... Por favor en serio mis ojos están leyendo esto???? https://t.co/QI7QK1oxZ1 pic.twitter.com/SUYlzRekMI

