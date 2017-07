‘Justice League’: nuevo tráiler asoma el regreso de Superman

La Comic-Con 2017 de San Diego fue escenario el sábado del panel con las estrellas de la película Justice League, que se estrena el próximo 17 de noviembre.

Warner y DC Comics introdujeron el nuevo tráiler de la película, que culmina con una escena en la que Alfred (Jeremy Irons), el mayordomo de Bruce Wayne, se dirige a una persona fuera de cámara -- "Dijiste que volverías; esperemos que no sea muy tarde" -- que pareciera ser Superman.

El actor Ben Affleck, presente en el panel de Justice League en la Comic-Con de San Diego, confirmó que sigue vinculado como protagonista a la película The Batman, que dirigirá Matt Reeves (War for the Planet of the Apes), echando tierra a rumores de que abandonaría el proyecto.

El tráiler aprovechó la popularidad actual de la película Wonder Woman, pues el primer superhéroe que aparece es la Mujer Maravilla, más destacada incluso que Batman. La isla de Themyscira y las Amazonas también figuran en el avance.

Otro elemento significativo es que el tráiler tiene un tono ligero, en el que The Flash (Ezra Miller) y Aquaman (Jason Momoa) parecen erigirse en los integrantes carismáticos de la Liga de la Justicia, frente a los otros miembros más sombríos del grupo, como Batman (Ben Affleck) y Cyborg (Ray Fisher).

Las nuevas imágenes de Justice League revelan algo más también de quiénes serán los villanos del filme.

La Comic-Con de San Diego también sirvió de ocasión para que Warner y DC Comics presentaran el nuevo poster oficial de la película, con la frase: You Can't Save the World Alone ("no puedes salvar al mundo solo").

You can’t save the world alone. The cast of #JusticeLeague unites in Hall H TODAY. #WBSDCC pic.twitter.com/ATXtFZ95xO — Justice League Movie (@justiceleaguewb) July 22, 2017

El filme es dirigido por Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice), con escenas adicionales dirigidas por Joss Whedon (The Avengers), luego de que Snyder anunciara su separación de la post producción de la película para afrontar una situación de índole personal.

En el panel de la Comic-Con 2017 estuvieron presentes las estrellas del filme: Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg). Solo faltó Henry Cavill (Superman), aunque el tráiler sugiere el regreso de su personaje a la historia.

Justice League se estrena el próximo 17 de noviembre.

