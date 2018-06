Universal Studios

Por si te quedaba algún tipo de duda, vamos a decirte que no. Para ver, entender y disfrutar de la nueva Jurassic World: Fallen Kingdom no es necesario haber visto Jurassic World (2015), esa reedición de la franquicia de Jurassic Park escrita y dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Tampoco hace falta haber visto The Lost World: Jurassic Park o Jurassic Park III en realidad. Basta con que en algún momento vieras la Jurassic Park original de Steven Spielberg y te pareciera relativamente gracioso lo del parque lleno de dinosaurios en cautividad, que al final acaban no estándolo tanto. Si es así y tienes ganas de una película de palomitas para entretenerte un rato y darte algunos sustos, este Fallen Kingdom o El reino caído podría ser lo que estabas buscando.

Enseguida vas a entender de qué va, más allá de cuántas películas de Jurassic hayas visto o lo que recuerdes de su trama. Pero te damos una ayudita. Básicamente un volcán en erupción en la isla Nublar, donde estaba situado el parque jurásico, amenaza con extinguir a todos los dinosaurios que viven allí. Jeff Goldblum recupera su papel de matemático especializado en la teoría del caos, Ian Malcolm, para aconsejar que no se interceda por los dinosaurios y dejen que mueran en la isla. Unos zapatos de tacón de aguja nos presentan a la exdirectora del parque jurásico, Claire (Bryce Dallas Howard), que ahora trabaja para un grupo dedicado a la protección de los dinosaurios. Bajo el encargo del millonario Benjamin Lockwood (James Cromwell) y su apoderado Eli Mills (Rafe Spall), Claire conseguirá la ayuda del exadiestrador de dinosaurios Owen (Chris Pratt) para que la acompañe a la isla. Ambos creen que de ese modo rescatarán a varias especies para poder llevarlas a un santuario... Oh, y sí, entre ambos hay bastante química porque en la película anterior iniciaron una relación.

En todo caso y como este Jurassic World 2 es tan fácil de digerir, vamos a hacerle justicia con una crítica igualmente digerible. Ahí va.

Lo que funciona

Siempre está pasando algo. Hay un volcán en erupción. Dinosaurios carnívoros de todo tipo. Momentos en los que hay que correr para escaparse de ellos. Trampillas para salir de una habitación sin ser visto. Necesidad de conseguir sangre para hacerle una transfusión a un dinosaurio. Momentos en los que se descubre que determinado personaje no es quien parecía ser...

La química entre Pratt y Howard. Su secuencia de reencuentro en la que están en desacuerdo sobre lo que pasó en su relación es divertidísima y en general todas sus interacciones. Como cuando él le dice: "Si no vuelvo, recuerda que tú fuiste la que me hizo venir [a esta isla]".

La dirección. J.A. Bayona. se encarga de la dirección de este guión de Trevorrow (que escribió y dirigió la primera Jurassic World y hará lo mismo con Jurassic World III). A pesar del encargo, Bayona consigue dotar de su personalidad la realización de este filme, cargado de guiños e ingredientes del género de terror y suspense. Y sí, confieso que Bayona me cae bien también porque, como yo, es de Barcelona. Y siempre ha sido muy simpático cuando lo hemos entrevistado en CNET en Español.

El calzado de Claire. A diferencia de en la primera película, la exejecutiva convertida en defensora de los derechos de los dinosaurios opta por unas botas robustas y sin tacón cuando considera que la ocasión así lo requiere.

Charlotte Chaplin. Su papel es corto, pero memorable. Está empeñada en enseñarle a la pequeña Maisie, sobrina de Lockwood, a hablar con acento británico perfecto. Vas a aprender cómo se pronuncia "bath" como un inglés de lo más posh.

Los efectos especiales. Que tal como nos aseguró Bayona cuando hablamos con él, se mezclan de forma perfecta con los efectos físicos o animatronics y en ningún momento parecen excesivos. De modo que podrás disfrutar de los dinosaurios de esta película, sin tener que recordar en todo momento que no son reales.

Lo que no funciona tanto

La dosis de humor. A pesar de que la película contiene bastante sentido del humor, éste acaba diluyéndose hacia el final. También es cierto que las cosas se ponen un poquito más complicadas a medida que avanza la acción y se hace más difícil lo de imaginarse al personaje de Pratt saliendo con uno de sus chistes de listillo. Pero no nos hubiera importado alguna carcajada más para aliviar la tensión.

La duración. Si hay algo mejor que una película de verano que dura dos horas, es una película de verano que dura hora y media. Y ese desenlace final de El reino caído podría haber sido más corto.

La necesidad de dejar las cosas listas para otra secuela. Este es el mayor problema de Fallen Kingdom en realidad. Su final estaba predeterminado desde el principio por la necesidad de tener que dejar las cosas listas para un Jurassic World III que se está previsto que se estrene en 2021. Esta película tiene síndrome de The Empire Strikes Back. Es la segunda de una trilogía, la de en medio, la que no te dará una sensación de final acabado, concluyente y satisfactorio.

El mensaje ecologista. Desde Jurassic Park se han usado muchas metáforas sobre la idea de los humanos jugando a ser dioses y alterando el transcurso natural de la vida y la evolución, además de las terribles consecuencias de ello. Fallen Kingdom vuelve a hacer hincapié en esa idea. El personaje de Goldblum tiene varias líneas de diálogo para hacerte reflexionar sobre ese tema. Pero es algo polémico para una película muy comercial y nunca acaba de hacerse una reflexión lo suficientemente profunda de las implicaciones reales de aquello que sucede en la pantalla.

Y tú, ¿vas a ir a ver Fallen Kingdom o tal vez todavía tienes pendiente de Incredibles 2 o Solo: A Star Wars Story? Puedes acabar de decidir sobre si ir a verla o no con este video en el que te hacemos nuestra crítica de la película en formato conversación.

Jurassic World: Fallen Kingdom se estrena el 22 de junio en estados Unidos. Jurassic World: El reino caído se ha estrenado el 7 de junio en España. En México la película podrá verse a partir del 22 de mayo.

