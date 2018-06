Jurassic World: Fallen Kingdom obtiene el cuarto mejor estreno de 2018

Si bien no superó los US$208 millones que recaudó Jurassic World en su fin de semana de estreno en 2015, la secuela Jurassic World: Fallen Kingdom obtuvo un estimado de US$150 millones el fin de semana de su debut en Estados Unidos, según indica la página Web Box Office Mojo.

Con estos US$150 millones, la película -- dirigida por el español J.A. Bayona -- se convirtió así en el cuarto mejor estreno de 2018 en Estados Unidos, solo superada por Avengers: Infinity War (US$258 millones), Black Panther (US$202 millones) y The Incredibles 2 (US$183 millones); todas producidas por Disney, una proeza, sin duda.

Es también apenas la segunda oportunidad en la que dos películas distintas han recaudado más de US$100 millones en dos fines de semana consecutivos. Esta vez fueron Jurassic World: Fallen Kingdom y, siete días atrás, The Incredibles 2. Y la anterior ocasión sucedió en 2007, con Pirates of the Caribbean: At World's End y Shrek the Third.

La revista Forbes reportó que los US$150 millones recaudados por Fallen Kingdom en su estreno ubican al filme de Bayona como el segundo mejor debut dentro de la franquicia inaugurada por Jurassic Park en 1993, incluso ajustando los ingresos por inflación.

En la taquilla global, Jurassic World: Fallen Kingdom ha acumulado US$711.5 millones desde su estreno fuera de Estados Unidos el pasado 6 de junio. En estas dos semanas y media, el filme ha generado US$561.5 millones (de los que US$202.6 millones provienen de China).

Por lo pronto, la secuela dirigida por Bayona y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard cuenta con 11 días sin competencia seria hasta el arribo de un nutrido grupo de películas que le disputarán la taquilla, como Ant-Man and the Wasp, Hotel Transylvania 3, Skyscraper y Mission Impossible: Fallout, entre otras.

En CNET en Español ya vimos el filme y escribimos la reseña de Jurassic World: Fallen Kingdom. Además, conversamos con su director, J.A. Bayona, sobre el rodaje de esta secuela.

