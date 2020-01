Juno: Un enfriador de vino termoeléctrico con grandes ambiciones

Scott Stein/CNET

Bebo un sorbo de un café preparado en frío que lleva unos minutos girando en una máquina alta salpicada de agujeros. El café está completamente helado, pero no tiene hielo. Esto gracias a Juno Chiller, un aparato de mesa que se encarga de enfriar cosas calientes.

Hace un año, visité Matrix Industries, la empresa emergente de tecnología termoeléctrica creadora de Juno, y pude ver muchas cosas alucinantes, entre ellas un reloj inteligente que funciona con calor corporal y energía solar, y un proyecto de pequeños dispositivos que podrían extraer cantidades pequeñas de carga eléctrica de los cambios de temperatura del aire del ambiente. Estaba fascinado por todas las posibilidades. En un rincón, vi también el prototipo de un enfriador de bebidas, algo que los fundadores de Matrix presentaban como una especie de microondas para enfriar cosas. Fue este prototipo el que más tarde se convirtió en el Juno Chiller.

En Nueva York, unas semanas antes de la feria tecnológica CES de este año en Las Vegas, probé el Juno en persona, sin saber muy bien qué esperar de él.

¿Por qué crear un enfriador de bebidas? ¿Necesita el mundo un elegante enfriador de vino y otras bebidas del tamaño de una tostadora? No tengo ni idea. Pero el Juno Chiller no es tan caro: costará US$299 cuando se lance a finales de este año, o US$199 si haces un pedido anticipado. Puedes ajustar sus niveles de temperatura y, al parecer, en verdad funciona. Requiere 2 minutos para enfriar una lata de 12 onzas (355 mililitros) o 5 minutos para una botella de vino.

El Juno Chiller utiliza una idea estándar para enfriamiento termoeléctrico que existe desde hace décadas (conocida como efecto Peltier), pero Matrix afirma que su tecnología termoeléctrica puede hacerlo más rápido que nadie y de una manera lo suficientemente práctica para un uso doméstico.

El cofundador y director de tecnología de Matrix, Douglas Tham, está particularmente entusiasmado con el potencial de esta tecnología para reemplazar la refrigeración tradicional, la cual puede requerir un uso mucho más intensivo de energía y es menos amigable con el medio ambiente. El Juno Chiller utiliza un baño de agua en su interior y su tecnología termoeléctrica para hacer girar suavemente la bebida y extraer el calor. En las demostraciones que presencié, la rotación no hizo que las latas de refresco perdieran gas o explotaran. El Juno parece haber sido diseñado como un equipo de cocina inspirado por el Echo de Amazon: su interfaz táctil simple e inteligente tiene una tira LED brillante que muestra el estado de enfriamiento de la temperatura pasando de rojo a azul.

Para Matrix Industries, el Juno Chiller es un dispositivo más versátil que también podría utilizarse para mezclar cócteles, para jugos u otras recetas que requieran enfriarse sin hielo. No sé si el mundo necesite realmente un microondas para enfriar cosas, pero si algo similar al Juno Chiller pudiera instalarse en el soporte para bebidas de los automóviles, o si los espacios de trabajo cooperativo tuvieran algo parecido en lugar de un dispensador de hielo, ¿quién sabe? Tal vez un aficionado al vino consideraría comprar uno para su cava en el sótano de su casa. En mi caso, aunque no soy aficionado al vino, tengo la impresión de que el Juno Chiller no es una idea tan loca como podría parecer.

El año pasado, los fundadores de Matrix sugirieron que las futuras tiendas multiservicio podrían enfriar instantáneamente las bebidas en lugar de almacenarlas en vitrinas frigoríficas gigantes, o que las máquinas expendedoras automáticas podrían dispensar bebidas frías a pedido. Me parece que esto tiene sentido. Las aspiraciones de Matrix van más allá de las bebidas y quieren enfriar todo tipo de cosas. Esto incluso podría llevar a la producción de refrigeradores eficientes de mayor escala. Veremos si el Juno, u algún otro dispositivo, abre el camino para ello.

