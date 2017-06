Mira el primer tráiler de 'Jumanji: Welcome to the Jungle'

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Si quieres recibir un duro golpe a tu infancia, aquí tienes el primer tráiler de Jumanji: Welcome to the Jungle, la película que retoma el mismo juego de la película homónima de 1995.

El actor y luchador profesional Dwayne 'The Rock' Johnson publicó el tráiler en su perfil de Facebook, que rápidamente ganó tracción apenas fue publicado esta semana. Al cierre de edición, el video ya superaba las 1.7 millones de vistas.

En el video aparecen cuatro jóvenes (dos hombres y dos mujeres) que son puestos en un cuarto a limpiar como castigo. El esperado giro en la historia sucede cuando descubren una consola con el juego Jumanji -- así que no esperes ver el tablero que usó Robin Williams en los años 90.

Cada uno de los jóvenes elige un personaje del juego, al que después de ser 'tragados' por la consola, encarnan al ser arrojados en una jungla. Ya convertidos en los personajes, los que eran jóvenes ahora son Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan.

Jumanji: Welcome to the Jungle no tiene nada que ver con Jumani de hace más de 20 años. No comparten ni historia, personajes y tampoco comparten el mismo modo de juego, pues en Jumanji el juego ponía animales de la selva en el mundo real; y ahora los personajes son transportados a una jungla.

Jumanji: Welcome to the Jungle se estrena el 22 de diciembre de este año. Jake Kasdan (Bad Teacher, New Girl) es el director. Ve el tráiler completo aquí abajo: