Julia Roberts no protagonizará la segunda de Homecoming: reporte

Amazon Prime

La primera temporada de Homecoming nos dejó muchas preguntas. Y sin embargo algunas de ellas tal vez permanezcan sin resolver para siempre. Sobre todo después de que hayamos sabido que Julia Roberts no volverá a interpretar a Heidi Bergman de nuevo. Según The Hollywood Reporter, Roberts no volverá frente a las cámaras en la segunda temporada de la serie. La actriz seguiría siendo productora ejecutiva de esta serie de Amazon Prime Video durante su segunda temporada.

La noticia ha sido un poco sorprendente si tenemos en cuenta que Roberts se hizo con una nominación al Globo de Oro por su papel en Homecoming.

La primera temporada de la serie, basada en un podcast de Gimlet Media, estuvo dirigida por el creador de Mr. Robot Sam Esmail, que también es productor ejecutivo del show y podría haber dado pistas sobre esta marcha en una entrevista reciente.

"Nos hemos desviado de gran parte del podcast, [la segunda temporada del] podcast no tiene nada que ver con el rumbo que lleva la serie. Estamos trabajando en una segunda temporada, pero tenemos una trayectoria muy diferente para nuestra serie. Creo que cuando acepté este proyecto, sólo había escuchado los seis primeros episodios del podcast, que es la primera temporada, y a partir de ahí nos desviamos por completo. La serie empieza siendo bastante fiel al podcast y en la última mitad de la serie empezamos a ver los cambios y diferencias respecto al podcast", le contó Esmail a The Hollywood Reporter.

La gran duda que nos queda en estos momentos es qué pasará con la memoria de Walter y quién se encargará de conseguir que regresen si no está Heidi para hacerlo.