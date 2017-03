Los tres juegos de Switch que debes comprar además de 'Zelda'

Aún no hay muchos juegos para nueva consola Nintendo Switch. Pero ya hay algunos que valen la pena. Si ya tienes o estás por comprar la consola y quieres sacarle el mayor provecho, estos son los juegos que he jugado que creo que debes considerar, además del excelente y muy recomendable Legend of Zelda: Breath of the Wild, que definitivamente debes comprar.

Captura de pantalla por Scott Stein/CNET

'Snipperclips'

El primer juego independiente de Nintendo que se puede descargar de la eShop es un atractivo juego colaborativo de rompecabezas. Dos jugadores, con un control Joy-Con cada uno, pueden resolver simpáticos rompecabezas de formas geométricas juntos. Es perfecto para los niños, con un precio decente (US$20). Junto a Zelda, este es otro videojuego que debes tener, y una buena forma de explorar la función multijugador.

Captura de pantalla por Scott Stein/CNET

'Shovel Knight: Specter of Torment'

No hay juegos de la Virtual Console para Switch todavía, lo cual significa que aún no puedes jugar esos juegos retro. Pero sí está la opción de jugar Shovel Knight, un juego independiente fantástico que parece hecho para la NES. Pero no es así. Shovel Knight ya es un clásico, pero su llegada a la Switch significa que debes comprarlo de inmediato. Pero hay dos juegos de Shovel Knight diferentes en la eShop de Nintendo: uno es una variante llamado Specter of Torment; y el otro es Treasure Trove, que integra el nuevo juego con uno previo. Specter of Torment cuesta US$10, pero si quieres la experiencia completa, compra el paquete por US$25.

Scott Stein/CNET

Fast RMX

El único juego de carreras de autos disponible para la Switch ahora mismo es Fast RMX, que es sorprendentemente bueno. Es como si alguien hubiera combinado a Wipeout y F-Zero en un solo juego. Las 30 pistas incluidas por US$20 son una excelente oferta. El juego es rápido e intenso, y muestra bien la capacidad gráfica de la Switch. También puede dividir la pantalla, y permite jugar con varios jugadores en línea.

Y, ¿qué hay de 1-2 Switch? Por ahora guárdate ese dinero, a menos que estés desesperado por tenerlo antes que antes y por jugar algo increíblemente ridículo con tus amigos.