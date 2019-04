Helen Sloan/HBO

Por fin llegó el invierno y con eso nos referimos al estreno de la octava temporada de Game of Thrones . Y es que casi hemos pasado frío al ver las tropas de inmaculados de Daenerys marchando hacia Winterfell. Y al parecer a sus dragones no les gusta el Norte. No los culpamos. Los norteños no son necesariamente acogedores y, tal como dice Ser Davos, "más tercos que las cabras".

Por no hablar del recibimiento que les ha dado Sansa, claro. Estos son algunos de los mejores momentos del episodio 1 de la octava temporada de Juego de tronos.

Mejor cita: "Deberías sentirte afortunado. Al menos no se te van a congelar las pelotas", le dice Tyrion a Varys al arrancar el episodio y en la primera línea de diálogo de la serie esta temporada 8, cuando ambos llegan a Winterfell.

Pero aunque nuestros consejeros preferidos tengan varios momentos especialmente afilados, como cuando Varys mira en la dirección donde se encuentran Jon y Dany conversando y dice aquello de: "Nada dura", las mejores citas del episodio son en realidad las de Sansa.

A la mayor de los Stark no le cae bien nada bien Daenerys y se asegura en hacérselo saber. "¿Qué comen los dragones, de todos modos?", pregunta Sansa para demostrar su descontento ante la llegada de un ejército extraño con dos bestias voladoras. "Lo que les dé la gana", responde Dany casi para marcar territorio.

"La última vez que hablamos fue en la boda de Joffrey. Fue un asunto terrible", dice Tyrion en otro momento, durante su reencuentro con la que fuera su esposa. "Tuvo sus momentos", responde simplemente Sansa. Esta chica no deja de sorprender temporada tras temporada.

Momento más emotivo: El reencuentro entre Sam y Jon. Sam acaba de enterarse de que Dany quemó a su padre y hermano y está muy afectado. Pero consigue encontrar la entereza para explicarle a su amigo que es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark y el heredero legítimo al Trono de Hierro.

"Tú renunciaste a tu corona para salvar a tu gente. ¿Hará ella lo mismo?", le pregunta Sam a Jon cuando éste le intenta hacer ver que es Dany la reina de los Siete Reinos.

Lo que no nos ha quedado claro en todo caso es si Dany le dará a Sam el indulto por esos libros "prestados" que se llevó de la Citadel.

Momento más sexy: Está claro que los creadores de la serie han diseñado esa secuencia en la que Jon y Dany vuelan montados en sendos dragones y acaban frente a unas cascadas heladas con una idea en mente. Él le dice: "Hace frío aquí para una chica del sur". A lo que ella responde: "Pues mantén a tu reina calentita". Pero yo sigo diciendo que estos dos tienen muy poca química.

Así que me quedo con el reencuentro entre Gendry y Arya como lo más hot de todo el episodio.

Mejor reencuentro: El de Arya y el Hound. Hay cero sentimentalismo y él le dice que el motivo por el que ella todavía está viva es porque es una zorra fría. No estamos del todo de acuerdo, pero es refrescante ver que no todo tienen que ser abrazos.

Quién murió: Nadie. Bueno, ninguno de los muchos personajes principales con los que nos hemos reencontrado en este episodio. Murió Lord Umber, apenas un niño pero encargado de traer a los súbditos y habitantes de su casa a Winterfell. Su muerte es una señal de amenaza que deja para Tormund (que siempre ha tenido los ojos azules) y compañía el Rey de la Noche.

Nivel de violencia: Hay bastante sangre en el rescate de Yara por parte de Theon. Las típicas flechas en ojos y hachas que atraviesan cabezas. Pero eso es todo. Un rescate, eso sí, que en realidad da la sensación de haber sido muy fácil.

Quién avanzó en su lucha por el poder: Sansa, que cuenta con la alianza incondicional de su hermana. Arya dice de Sansa que es la persona más inteligente que ha conocido y tenemos que empezar a estar de acuerdo con ella. Sansa tiene muy claro que Cersei nunca enviará sus tropas al Norte para combatir los White Walkers y sigue dando muestras inequívocas de su cada vez mayor talento:

"¿Hincaste la rodilla para salvar el Norte o porque estás enamorado de ella?", le pregunta Sansa a Jon. Y es que nadie en el Norte acaba de entender por qué su rey ya no es tal cosa.

Cersei tiene 20,000 tropas nuevas, provenientes de la Golden Company, además de 2,000 caballos, pero ningún elefante. Y ha accedido a acostarse con Euron para afianzar su alianza con él. A pesar de que previamente le hubiera dicho: "Quieres una puta, cómprala. Quieres una reina, gánatela". Con ella siempre nos preguntamos qué andará tramando exactamente. ¿Querrá hacerle creer que el hijo que espera es de él?

Además Cersei se ha asegurado de hacerse con los servicios de Bronn pagándole por adelantado para que, en caso de que Tyrion o Jaime sobrevivan a la guerra, él se encargue de matarlos. Creo que está subestimando la amistad del asesino a sueldo con los hermanos Lannister.

Y el Night King está cada vez más cerca de Winterfell.

Qué podemos esperar del próximo episodio: Jaime ha llegado a Winterfell y tendrá que enfrentarse a su pasado y los muchos reproches que se pueden hacer sobre él antes de que Dany o nadie en su círculo confíen en el Lannister.

Y Tormund llegará con sus advertencias sobre la proximidad del Night King. ¿Pero será a tiempo o ya demasiado tarde?