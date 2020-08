Judas and the Black Messiah: Nueva película producida por el director de Black Panther

Warner Bros. Pictures

El cineasta Ryan Coogler no solo ha dirigido y escrito un éxito de taquilla y crítica como Black Panther, película de Marvel de la que ya prepara la secuela. El también productor presenta ahora su nuevo proyecto: Judas and the Black Messiah. Y lo cierto es que también está relacionado, de cierta forma, con el concepto de la pantera negra.

Coescrita y dirigida por Shaka King (High Maintenance) y producida por Coogler y Charles D. King (Sorry to Bother You), Judas and the Black Messiah está basada en hechos reales y narra el asesinato del líder y activista Fred Hampton, presidente del Black Panther Party de Illinois, por parte del FBI en 1969.

Según la sinopsis oficial de Warner Bros, antes de su asesinato, Hampton y los Black Panthers "estaban luchando por la libertad, el poder de determinar el destino de la comunidad negra y para lograr el final de la brutalidad policial y la matanza de gente negra".

"Nunca había estado en esta posición. La actitud de la audiencia está muy en sintonía con el mensaje que tratamos de transmitir", explicó Shaka King durante una conferencia virtual celebrada este martes 4 de agosto sobre los paralelismos de su película con la situación de protestas y concienciación que se viven actualmente. Pero Shaka King también dijo que no sabe cuál será el clima o la cultura cuando la película se estrene.

Warner Bros. acaba de lanzar el primer tráiler de Judas and the Black Messiah este 6 de agosto, pero la película no tiene fecha de estreno.

Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) interpreta aquí a Fred Hampton. LaKeith Stanfield (Sorry to Bother You, Atlanta) es William O'Neal, alguien a quien el FBI usó para que se infiltrara en los Black Panthers y espiara. O'Neal aceptó hacerlo a cambio de que no lo imputaran por los delitos que había cometido.

"El sistema y sus constantes ataques sobre la población negra siguen existiendo", reflexionó Coogler, también en la conferencia virtual, sobre lo oportuna que es esta película. "Seguimos luchando la misma lucha, en contra de los mismos monstruos, en contra del mismo sistema".

"Esta película es parte de un movimiento para trazar puentes e informar al mundo, además de entretener. Pero también creemos que esta es una historia global. Hay gente oprimida en todas partes. Había divisiones internacionales del Black Panther Party. Creemos que es una historia con la que sentirse identificado de forma universal", añadió el productor Charles D. King.

Esta nueva historia de Coogler con vinculación Black Panther nos tiene intrigados.

