Juan Gabriel 'ahora sí está muerto' y no 'resucitaría', dice su exmánager

Sí estaba muerto y no andaba de parranda. Al menos eso dice ahora Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel y quien había prometido que pronto el Divo de Juárez "resucitaría".

El 28 de agosto, en declaraciones al programa "Hoy" de Televisa, Muñoz afirmó que el cantante "ahora sí está muerto". Sin embargo, aseguró que la defunción del artista no sucedió el 28 de agosto de 2016, como oficialmente se registró, sino que fue esta misma semana, a causa de una enfermedad que no especificó.

La periodista Martha Figueroa le pidió pruebas a Muñoz de lo que afirmaba y el exrepresentante dijo: "Esta mañana me dijo la única persona que está al lado de él. Me habló por teléfono para decirme que él ya estaba muerto, yo todavía no lo veo".

Según Muñoz, muchos de los amigos del mundo político que tenía Juan Gabriel no lo apoyaron. "No hay nadie que lo atienda, nadie se ha compadecido de él. Nadie ha dicho ni ha investigado ni ha hablado para decir 'te ayudamos'".

A continuación se puede ver la entrevista completa:

Estas afirmaciones contradicen las palabras de Muñoz, quien había dicho en diciembre de 2018 que Juan Gabriel estaba bien de salud y que volvería pronto a los escenarios.

Posteriormente, el exmánager regresó a los titulares de la prensa cuando le entregó en el mes de abril una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitándole una audiencia en nombre de Juan Gabriel.

Pasaron los meses y la anunciada resurrección de Juanga no se dio. El nombre de Muñoz había desaparecido de los medios hasta que dio las declaraciones en el programa de Televisa. Su anuncio no pasó por debajo de la mesa en Twitter, pero la mayoría de usuarios prefirieron recordar con cariño al artista, tres años después de su muerte. Estas son algunas de las reacciones en la red social:

Es oficial

Plebes con mucha tristeza pero mucha Tristeza..

QEPD #JuanGabriel Ya esta oficialmente muerto tres años después de haberse muerto por primera vez. pic.twitter.com/prOGyMT8x3 — Juan Barrera El JB 🎤 (@Juan_BarreraJB) August 29, 2019

Hombre récord

SE CUMPLEN TRES AÑOS DE LA MUERTE DEL DIVO DE JUAREZ



A tres años de su muerte, el cantautor #JuanGabriel mantiene el récord del mayor número de reproducciones en 24 horas para un artista en México, con más de siete millones, el día después de su deceso. pic.twitter.com/DvzfVcvL0m — Hola Aguascalientes (@HolaAGS) August 29, 2019

Yo no nací para amar

De una estrella a otra

Amigo mío #JuanGabriel, tu amistad me demostró que el amor eterno e inolvidable existe. A tres años de tu partida te extraño tanto como el primer día, pero tu huella es imborrable. pic.twitter.com/QJeQMD5pzr — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) August 29, 2019

Lo extrañamos

¡Ay #JuanGabriel cómo te extrañamos! 😭



Hace tres años que se nos fue nuestro Divo de Juárez y así lo recordamos. 🥰pic.twitter.com/6EKnqZnady — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 28, 2019

En nuestros corazones

Canciones en imágenes

Hoy se cumplen 3 años de la muerte de #JuanGabriel, famoso por los temas "Inocente pobre amiguirijillo" o "yo no nací para Marge". Tal vez lo recuerden por canciones como: pic.twitter.com/SSN7OJuk46 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) August 28, 2019

Otro triste año

Otro año sin #JuanGabriel pic.twitter.com/SRexF1dweG — Joss Duard the Vampire Slayer (@JDfromJossDuard) August 28, 2019

El mundo no es el mismo