Thanos y Reddit eliminan a más de 350,000 suscriptores de una comunidad

Digital Domain

Advertencia: este artículo contiene spoilers de la película Avengers: Infinity War.

Se le ha llamado una de las purgas de usuarios más grande en la historia de Reddit. Al punto que hasta el mismísimo actor Josh Brolin grabó un video en el que apoyaba la eliminación en masa de suscriptores del subreddit dedicado al villano Thanos. Reddit efectuó la purga el lunes en la noche.

Los moderadores de la comunidad r/thanosdidnothingwrong, dedicada al archienemigo de los Avengers, decidieron eliminar a la mitad de los suscriptores de este subreddit el 9 de julio, como un tributo al propósito último de Thanos en la película Avengers; Infinity War: eliminar a la mitad de la población del universo para restablecer el equilibrio en los mundos habitados de la galaxia.

La purga concluyó a las 11:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (8:00 p.m. PST), con un anuncio de los moderadores de esta comunidad en la que afirmaban: "The ban is complete. The sub is now perfectly balanced, as all things should be. Our Saviour Thanos would be proud" ("La purga concluyó. Este subreddit está ahora perfectamente equilibrado, como todas las cosas deberían estar. Nuestro Salvador Thanos estaría orgulloso").

Al momento de la purga, esta comunidad de Reddit contaba con 710,000 suscriptores, según un reporte de CNET. En los últimos días, debido a la publicidad recibida por este anuncio, miles de usuarios se había unido a este subreddit, con la curiosidad de saber si serían eliminados o permanecerían.

En total, fueron más de 350,000 usuarios eliminados de la comunidad. Curiosamente, en las últimas horas se ha mantenido el número de usuarios que se han suscrito nuevamente, por lo que al momento de escribir esta nota, los usuarios habían casi alcanzado la cifra previa a la purga. Al día de hoy, suman 613,000 suscriptores.

La purga fue tan popular que, como reportó CNET, Reddit transmitió en vivo en Twitch por streaming la eliminación en masa de los suscriptores, como se puede apreciar en esta imagen.

Brolin, quien interpretó al personaje en la película Avengers: Infinity War, grabó un video en el que chasquea los dedos -- tal como hace Thanos en el filme -- y pronuncia la frase "Here We Go, Reddit Users" ("Aquí vamos, usuarios de Reddit").

El video fue subido por Joe Russo, codirector de Avengers: Infinity War, en el subreddit llamadado r/thanosdidnothingwrong. En este enlace, puedes ver el video tal como aparece en Reddit.

Durante todo el lunes, los usuarios de esta comunidad publicaron memes tras memes en los que parodiaban a Thanos y al actor Josh Brolin, a la espera del momento en que Reddit efectuara la purga o "el chasquido de dedos", como algunos lo llamaron en el subreddit.

Una eliminación en masa de esta envergadura requería contar con el visto bueno de los administradores de Reddit, quienes dieron luz verde a la purga, que se convirtió pronto en un acontecimiento mediático y que condujo a que miles de usuarios de Reddit se suscribieran a r/thanosdidnothingwrong, solo para comprobar si sobrevivieron a la purga.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.