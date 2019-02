¿Podrá el 'cadete Fermín' conseguir la visa para llegar al Óscar?

Fermín quiere estar en el Óscar. Bueno, mejor dicho, el actor que le da vida: Jorge Antonio Guerrero.

Según informó la página de espectáculos del medio Milenio, después de ser rechazado tres veces, el actor estaría muy cerca de asistir a la gala de premios que realiza La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Milenio asegura que una fuente cercana a la Embajada de Estados Unidos confirmó que Guerrero recibirá el permiso para asistir el 24 de febrero al Dolby Theatre en Hollywood, donde se realizará la ceremonia.

Sin embargo, Adrián Torres, relacionista público de Guerrero, aclaró a Milenio que siguen en la espera: "El trámite se hizo otra vez y estamos esperando a ver qué pasa. Podríamos tener hoy o mañana la llamada, estamos a tic-tac".

A pesar de las 10 nominaciones al Oscar de la película y contar con recomendaciones de Netflix y del propio director, Alfonso Cuarón, los trámites de Guerrero no habían sido aprobados.

"Fui invitado desde el año pasado, a finales del año pasado tanto a algunas proyecciones como a los Globos de Oro y desde luego a los premios Óscar, pero desafortunadamente cuando tramité la visa no me la quisieron dar", dijo Guerrero al programa de televisión De Primera Mano.

Guerrero interpreta al cadete Fermín, novio de Cleo (Yalitza Aparicio), en la cinta de Cuarón y en el siguiente video puedes escuchar la entrevista completa:

¡En una llamada @deprimeramano👌, Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín en #Roma, nos cuenta que podría no asistir a la premiación de los #Oscars!: https://t.co/ckhm6TSG2a pic.twitter.com/Vf95lqH0Ma — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 23, 2019

Guerrero incluso contó que llevó al consulado estadounidense cartas redactadas por el propio Alfonso Cuarón, y una de las productoras de Netflix, pero que no surtieron efecto. De hecho, afirmó en la entrevista con el canal mexicano que ni siquiera las revisaron: "Si no la quieren leer, es muy difícil. La última vez que intenté, intenté dársela a la cónsul pero agarró el papel y literalmente me regresó el pasaporte por la rendija. Fue un cuadro poco memorable".

En una entrevista para la revista Quien, el actor que también es conocido por interpretar al cadete Tello en la miniserie de Luis Miguel, aseguró que le han negado la visa tres veces: "Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó".

Guerrero aseguró que no piensa que haya algún viso de racismo en el rechazo: "Yo lo que quiero interpretar es que es una cuestión de trámite. Es un trámite que quiero hacer y que se me ha negado por los entrevistadores que me han tocado. Quiero pensar eso, porque si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones".

Finalmente, el artista había dicho a Quien que mantenía la esperanza de acudir a la ceremonia de los premios Óscar, que se realizará el 24 de febrero, en Los Ángeles, aunque dijo que su mayor deseo es ver a su compañera de reparto triunfar esa noche: "Ojalá, ojalá, y lo digo con todo mi corazón, Yalitza se lleve el Óscar. Imagínate, estoy pensando más en eso. Y eventualmente, si se puede tramitar (la visa) pues bueno".

Nota del editor. este artículo se actualizó el 11 de febrero, con la declaración del relacionista público del actor.

