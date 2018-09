Jordan Peele será el anfitrión en nueva versión de The Twilight Zone

Angela Weiss/AFP/Getty Images

El ganador del Oscar a mejor guión original en 2018, Jordan Peele, se desempeñará como anfitrión en una nueva versión de la clásica serie The Twilight Zone (conocida en español como La dimensión desconocida).

Peele publicó el jueves un video en Twitter en el que su voz se alternaba con la de la famosa introducción de Rod Serling, que invitaba a los espectadores a adentrarse en una nueva dimensión. Serling fue el creador, guionista principal y narrador esta clásica serie antológica de ciencia ficción, estrenada en 1959.

Peele -- quien obtuvo un Oscar al mejor guión por Get Out (2017), la primera película que dirige -- ya se había unido al proyecto como productor ejecutivo del reboot. Pero no estaba definido si también narraría la serie, tal como Serling lo hizo.

"Demasiadas veces en este año hemos sentido que estábamos viviendo en una dimensión desconocida, y no se me ocurre un mejor momento para reintroducir esta serie a las audiencias modernas", dijo Peele en un comunicado cuando su participación en la serie fue anunciada.

El reboot de The Twilight Zone está previsto para 2019 en la plataforma de streaming CBS All Access.

Nota del editor: CBS es la corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español.

