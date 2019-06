Jony Ive habló hace unos años de cómo la competencia roba el trabajo de Apple

Crédito: Apple

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 17 de marzo de 2014 y se republicó el 27 de junio de 2019 tras el anunció de la salida de Jony Ive de Apple.

He aquí una buena noticia: es posible hacer enojar a Jony Ive. Lo único que tienes que hacer es copiar sus ideas.

En una larga entrevista con el periódico inglés Sunday Times, el encargado de diseño de Apple dijo, entre otras cosas, que los creadores, los "hacedores" de cosas han sido ultrajados y su valor hecho trizas por un grupo de techies jovencitos en San Francisco a quienes -de hecho- les choca la palabra techie.

La entrevista fue parte de una serie de la revista del domingo del Sunday Times llamada Makers (algo así como "los hacedores") y, en ella, Ive dijo: "Todo mundo con quien yo trabajo comparte el mismo amor y respeto por el hacer cosas". Y añade: "Los objetos y la manera en que son fabricados son inseparables. Uno entiende un producto cuando entiende cómo se hace ese producto".

Ive cree que, a pesar de todo, el diseño goza de una especie de resurgimiento. Dijo que él un día abrió su iPhone pieza por pieza y lo armó nuevamente, solo para demostrar que podía hacerlo.

Entre las cosas interesantes que dijo, Ive arrojó un poquito de luz sobre el por qué Apple no hace necesariamente productos baratos.

Dijo: "Estamos rodeados de objetos anónimos, mal hechos. Es tentado pensar que eso es porque a la gente que los usa simplemente eso no les importa --igual que no les importan las personas que los hacen. Pero lo que hemos demostrado [en Apple] es que a nosotros sí nos importa. Esto no tiene que ver únicamente con la estética. A ellos les importan las cosas que son bien hechas y bien pensadas".

Lo que esto significa, por supuesto, es que están preparados a pagar un precio por ello.

Ive lo puso de la siguiente manera: "Nosotros hacemos y vendemos un número muy elevado de cosas bien hechas y [ojalá] hermosas. Nuestro éxito es una victoria de la pureza, la integridad --del hecho de que nos importa mucho".

Además, dijo que la relación que tienen las personas con los productos de Apple es íntima. Cuestionado sobre la locura de las personas que hacen fila durante horas -incluso días- afuera de las tiendas para llevarse el último producto de Apple, Ive simplemente dijo: "Es una muestra de cómo se oponen a lo que está mal hecho y a lo descuidado".

Al hablar de Samsung -al que Ive no mencionó directamente por nombre- hay rumores (y recursos legales) que sugieren que la coreana (y otros) han copiado el trabajo de Ive y de su equipo.

"Eso es robar", dijo. Y añadió. "Lo que han copiado no es únicamente un diseño, sino miles y miles de horas de esfuerzo".