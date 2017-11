Jony Ive habla del iPhone X, el diseño en Apple y hasta de su infancia

Agrandar Imagen Brian Ach

Jony Ive, el gurú del diseño en Apple, dio una entrevista a la revista Smithsonian Magazine para hablar de cómo es el proceso de diseño en la gigante de Cupertino; del nuevo iPhone X y de cómo empezó en el diseño gracias al apoyo de su padre desde muy pequeño.

La entrevista, que dura alrededor de una hora, abarca varios temas y la puedes ver completa directamente en la página de la revista o escucharla en SoundCloud (en inglés), pero aquí te dejamos algunos fragmentos interesantes.

Sobre su infancia:

"Si pasaba tiempo determinando qué quería hacer y desarrollaba la idea con dibujos, [mi papá] pasaba algo de su tiempo conmigo y juntos iríamos a talleres de universidades para completarlos", rememora Ive durante la entrevista. "A lo largo de los años fabricamos muebles, un go-kart y partes para una casa en el árbol, trabajamos en madera y una gran variedad de metales".

Sobre diseño:

Ive, de 50 años, ha dedicado la mayor parte de su vida adulta al diseño industrial y ha sido elogiado por ello tanto que lleva el término de Caballero en Inglaterra. Sobre su pasión, Ive dijo que "dibujar no siempre fue una finalidad, sino una forma de expresarme". "A lo largo de los años, mis dibujos se han vuelto más escasos. Usualmente es solo una parte de un objeto. Después la idea se va desarrollando con pensamientos, conversaciones, otros dibujos, un momento de compartirlo". dijo.

El gurú del diseño e íntimo amigo de Steve Jobs, junto con el arquitecto británico Norman Foster se encargaron de crear el "Anillo", la parte circular del nuevo campus Apple Park que tiene una forma circular. Ive se encargó de vigilar todos los aspectos del campus, desde las paredes y los vidrios curvos, hasta los botones en los elevadores que tienen un aire de semejanza a un botón home de iPhone.

Específicamente sobre el diseño en Apple, Ive dijo que "no siempre hacemos las cosas bien". "Como diseñadores, tienes que estar aprendiendo constantemente".

Sobre el iPhone X:

Durante la entrevista, Ive colocó su iPhone X gris espacial (posiblemente de 256GB, porque él no se andaría con pequeñeces) junto al iPhone 7 Plus del entrevistado. Al compararlos, Ive dijo: "Ahora me parece [el 7] un componente desconectado dentro de una protección". "Esto [el iPhone X] es algo a lo que hemos aspirado por muchísimos años".