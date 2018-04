Jony Ive: 'Steve Jobs y yo veíamos el mundo del mismo modo'

Agrandar Imagen Vogue

Jony Ive, el reconocido gurú del diseño en Apple, dio una entrevista a la activista y modelo Naomi Campbell para hablar de diferentes temas —desde Steve Jobs y hasta el diseño en su vida personal.

"Nosotros veíamos el mundo del mimo modo: luchábamos por percibir las cosas, debatimos en nuestras cabezas y éramos muy conscientes de nuestras conclusiones", dijo Ive refiriéndose a Steve Jobs. "Conforme avanza el tiempo, lo aprecio más y lo extraño más; cada vez se hace más claro qué tan extraordinario era".

Y fue el mismo Jobs quien convirtió a Apple en una empresa considerada hermética por no compartir información sobre sus productos hasta el lanzamiento oficial. Sobre ese tema, Jony Ive no considera a Apple como una empresa de secretos. "Si estoy trabajando en algo que no está terminado, no se lo quiero mostrar a nadie", dijo Ive en la entrevista. "Una parte de proteger una idea es tener cuidado de a quién se le muestra; las críticas prematuras pueden matar buenas ideas que merecían más oportunidad".

La entrevista también abordó el patrocinio de Ive a una exhibición en el Museo del Diseño en Londres. La exhibición será acerca de Azzedine Alaïa, el diseñador tunecino de modas y estará abierta al público entre mayo y octubre de este año.

El resto de la entrevista, que puedes leer por completo en la versión británica de Vogue, toca otros temas como el crecimiento de Ive, sus primeros pasos en el diseño, su timidez y cómo logra combatirla al evitar a otras personas.

Ive es el gurú de Apple desde los años 90 cuando se unió a la firma de Cupertino. Desde entonces, el diseñador británico ha participado en el desarrollo del iPhone, iPad y de la Mac. Recientemente, el ejecutivo delegó sus proyectos en la empresa para liderar la construcción del Apple Park. Tras la finalización de la construcción a fines del año pasado, Ive volvió a su puesto al frente del diseño en Apple.