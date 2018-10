Jony Ive: Aún me queda mucho por hacer en Apple

Agrandar Imagen Getty

Jony Ive aún no termina su importante labor en Apple.

Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue, preguntó a Ive si tiene planes de quedarse en Apple por otros 25 años, o si planea dar el salto a la política o hacer alguna otra actividad. Con una respuesta bastante larga, Ive dijo que aún tiene mucho por aprender y mucho por hacer.

"De hecho, me siento ansioso y que aún hay mucho por hacer y muchas oportunidades, particularmente en diferentes áreas de experiencia de colaboración", dijo Ive durante la conferencia Wired25 celebrada este lunes en San Francisco. Ive dijo que el equipo de diseño se movió recientemente al Apple Park, el nuevo campus de la compañía y dijo que la experiencia del equipo "no tiene precedentes". Hay diseñadores de tipografías sentados justo a lado de expertos en sensores hápticos y en color, dijo.

"La energía, vitalidad y el sentido de oportunidad… es extraordinario y muy emocionante", dijo Ive. "Es un poco complicado porque estamos intentando averiguar qué oportunidades hay que perseguir".

El ejecutivo, que ahora se encarga del diseño de las tiendas de Apple, dijo que lo más reciente que aprendió es cómo se conecta el vidrio con las estructuras de metal.

"Hemos estado haciendo esto por un largo tiempo, y seguimos aprendiendo muchas cosas", dijo Ive. "Si pierdes la emoción como de un niño, entonces es momento de hacer otra cosa". Wintour entonces le preguntó a Ive si se encontraba en ese punto, y respondió que no.

El primer diseño de Ive para Apple y bajo el mandato de Steve Jobs, fue la colorida iMac. Luego Ive pasó a diseñar los productos más emblemáticos de Apple, incluyendo el iPod, iPhone y iPad. Ive estuvo a cargo del diseño de hardware hasta que Tim Cook aumentó sus responsabilidades para incluir el diseño de software en 2011. En 2015, Cook ascendió a Ive a su rol actual de encargado de todo el diseño en Apple. Recientemente Ive relegó algunas de sus tareas diarias para concentrarse en el diseño del Apple Park, tiendas físicas y otros productos.

Apple, que se convirtió en la primera empresa con una valuación del billón de dólares en Estados Unidos, ha estado imparable en los últimos años. La compañía presentó en septiembre los iPhone XS, iPhone XS y planea lanzar una versión más económica, el iPhone XR, más adelante este mes.

Agregando el toque humano

Pero al tiempo que Apple ha ido creciendo, también se ha encontrado con críticas acerca de cómo los dispositivos móviles han ido modificando nuestra forma de vivir, tanto para bien como para mal. Dos de los inversionistas principales en Apple han publicado cartas abiertas dirigidas a la firma para que Apple tome responsabilidad por el uso de sus productos en manos de niños. Los inversionistas dijeron estar preocupados sobre problemas de salud mental y otros problemas que vienen con el uso excesivo del celular.

En respuesta, Apple lanzó nuevos ajustes de control parental que permiten a los padres aumentar el control que tienen sobre los celulares de los hijos. En el WWDC en junio, Apple anunció Tiempo en pantalla de iOS 12 con la monitorización y la posibilidad de crear límites de uso diario de ciertos apps.

La primera pregunta que Wintour hizo a Ive fue sobre la adicción a los productos. Él dijo que los dispositivos son muchas veces usados en formas inesperadas, y que Apple aún tiene mucho por aprender.

"Es bueno estar conectado", dijo. "El verdadero problema es qué hacemos con esa conexión. Creo que la naturaleza de innovar es que no puedes predecir las consecuencias. En mi experiencia, han habido muchas consecuencias -- algunas fabulosas y otras no tanto".

Pero Ive también dijo que la adicción a los dispositivos no es el problema más grande, sino, que "es la forma en que el ambiente y el contexto afectan cómo interactuamos entre nosotros". Apple ha estrado trabajando en hacer las interacciones menos robóticas y "recuperar el lado humano" al agregar cosas como Memoji o las nuevas funciones en Mensajes.

"No vemos que nuestra responsabilidad se termine cuando un producto está entregado", dijo Ive. "Es importante que aprendamos mucho para saber qué hacer a continuación. Creemos que tenemos una enorme responsabilidad moral y cívica".

Ive citó algo que alguna vez dijo Jobs. "Hacemos las cosas para intentar expresar nuestra apreciación por las especies, la humanidad".

"Eso es exactamente lo que hacemos", dijo Ive. "Esa sensación de decir gracias y apreciar a las personas que probablemente nunca conocerás".

El secretismo

Pero eso no significa que Apple tenga que hacer a un lado su característico secretismo.

"Creo que sería raro no serlo", dijo Ive. "No sé de muchos creadores que quieran hablar de lo que están haciendo cuando van a la mitad del camino… He estado trabajando en esto por tanto tiempo que siento una responsabilidad de no confundir o agregar ruido a lo que se está trabajando porque sé que en algunas ocasiones no termina como uno quiere".

Ive también dijo que ve a Evan Sharp, cofundador de Pinterest, como una de las próximas estrellas de la tecnología. Ive dijo tener "gran admiración" por Sharp y que ha aprendido mucho de él. "Una de las razones por las que le tengo respeto es por la forma en que ve el mundo", dijo Ive.