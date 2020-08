Jonás Cuarón dirigirá una película sobre el Chupacabras para Netflix: reporte

Regent Worldwide Sales

Jonás Cuarón, hijo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón (Roma), ha consolidado su carrera propia en Hollywood. Coescribió con su padre Gravity (2013), dirigió su primer largometraje con Desierto (2015) y ahora, según reporta Deadline, se hará cargo de una película sobre el mito del Chupacabras para Netflix.

Cuarón, de 39 años, también está escribiendo una nueva versión del guion, escrito originalmente por Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan. El productor del filme es Chris Columbus, quien ya tiene experiencia con historias con criaturas terribles, pues es el autor del guion de Gremlins (1984).

Según Deadline, la sinopsis de la película es la siguiente: "El filme sigue a un adolescente quien, mientras visita a su familia en México, se hace con un compañero inesperado al descubrir a un joven chupacabras escondido en el cobertizo de su abuelo. Para salvar a la criatura mítica, Alex y sus primos deben embarcarse en la aventura de su vida".

La trama luce como un cruce entre E.T. the Extraterrestrial y Gremlins pero ambientado en México.

El chupacabras es una criatura mítica que ataca a animales–especialmente cabras, de allí su nombre– en zonas rurales. La leyenda surgió en Puerto Rico en 1995 pero se han reportado avistamientos desde Maine, en Estados Unidos, pasando por México hasta llegar a Chile. Se la describe del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas que van desde el cuello hasta la cola.

La criatura ha sido el monstruo protagonistas en decenas de películas de bajo presupuesto dirigidas directamente al mercado de video, como Indigenous (2014), Chupacabra Terror (2005), Chupacabra vs. The Alamo (2013), Rise of the Chupacabras (2013), A Noite do Chupacabras (2011) y Mexican Werewolf in Texas (2005), entre otras.

Por ahora no hay fecha de estreno para la película en Netflix.