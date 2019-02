Eric Charbonneau

Hace años que el director James Cameron se apoya en Jon Landau para producir sus películas. Este ex vicepresidente ejecutivo de producción de largometrajes en el estudio 20th Century Fox ha hecho junto a Cameron éxitos como Titanic y Avatar. Y, mientras ambos preparan las múltiples secuelas de su éxito ambientado en Pandora, Cameron y Landau han colaborado con Robert Rodriguez cediéndole la dirección de este Alita: Battle Angel, que Cameron coescribió y produjo y Landau produjo. Hablamos telefónicamente con Landau sobre los muchos retos tecnológicos que les planteó esta película. Y sobre por qué él y Cameron decidieron hacer Avatar en lugar de Alita: Battle Angel hace más de una década.

Creo que fue Guillermo del Toro el primero en sugerirle a James Cameron que se hiciera esta película...

Fue en 1999, Guillermo del Toro vino y nos dijo que pensaba que Jim [Cameron] estaría interesado en Alita: Battle Angel. Y en realidad se convirtió en un proyecto que Jim quería dirigir él mismo. Entonces tenía una hija de 8 años y vio que ésta era una historia de empoderamiento de una chica que se cree insignificante pero se acaba convirtiendo en un héroe. Jim pensó que era importante explicar esta historia.

Cuando entrevistamos a Robert Rodriguez hace unas semanas, nos dijo que esta película no podría haberse hecho en 1999 porque la tecnología entonces no estaba lo suficientemente desarrollada...

No creo que hubiéramos podido hacerla en 1999. Pero sí que creo que hubiera sido posible en 2005 ó 2006, cuando empezamos a decidir si hacíamos Avatar o Alita. No existía la tecnología para hacer Avatar antes de que la impulsáramos. Tampoco sé si entonces ésta hubiera sido la misma película. El mayor regalo que nos ha dado el tiempo ha sido encontrar a Rosa Salazar [que interpreta a Alita].

¿Qué les hizo decidir que éste era un buen momento para hacer Alita?

Jim tuvo que tomar una decisión muy difícil escogiendo si dirigir Avatar o Alita. Nos pasamos un año desarrollándolas ambas. Tomamos la decisión de hacer Avatar primero en parte porque él sintió que lo que aprendiera en Avatar podría ayudar en la producción de Alita. Pero cuando Avatar se convirtió en el éxito absoluto que fue, Jim se dio cuenta de que iba a estar dirigiendo las secuelas de esa película. Y empezamos a buscar directores para Alita. No queríamos encontrar a un director al que entregarle la película y ya. Porque Alita es como una hija. Queríamos encontrar a un director con quien asociarnos y criar a nuestra hija juntos.

Twentieth Century Fox

Y ahí es donde apareció Robert Rodriguez...

Jim y Robert estaban comiendo juntos y Robert le dijo: "¿Qué pasa con películas como Alita si vas a estar haciendo las de Avatar?". A Jim se le encendió una luz al escucharlo. Le enseñó a Robert el montaje de muestra de 15 minutos y con voces que habíamos hecho. Le dio el guión que tenía, que era demasiado largo. Tenía 186 páginas y queríamos algo de menos de 130. Le dio 600 páginas de anotaciones. Y le dijo a Robert: "Si puedes elaborarlo, podrías dirigir la película". Robert estuvo trabajando durante cuatro meses, sin que hubiera un acuerdo, algo que no tiene precedentes en Hollywood. Estuvo editando el guión de Jim porque él dice que no se reescribe a Jim Cameron, se edita. Volvió con un guión de la extensión adecuada, con todo el corazón que Jim quería y los personajes que él quería. Eso nos dijo que Robert era la persona adecuada para asociarnos a hacer esta película.

Cuando lo entrevistamos, Robert usó el término captura de interpretación (performance capture) en lugar de la tradicional captura de movimiento (motion capture) de la que llevamos hablando desde El señor de los anillos o Avatar.

La captura de movimiento se da cuando sólo capturas el cuerpo de un intérprete. Con Rosa también capturamos su interpretación facial al mismo tiempo. Y eso hace que ya no sea sólo captura de movimiento. Es captura de emociones, captura de la interpretación.

¿Qué diferencias hay desde un punto de vista tecnológico?

En Avatar usamos una cámara de definición estándar para filmar la cara (de los personajes generados mediante la captura de interpretación). En Alita usamos dos cámaras en alta definición para capturar la cara. Además estamos usando una nueva tecnología de aprendizaje que hace que los modelos virtuales, sus músculos, estén basados en la captura de la interpretación. Y podemos añadirle muchos más detalles a nuestros modelos virtuales. Alita, en un solo ojo, tiene mucho más detalle, que Gollum en todo El señor de los anillos.

Normalmente nos referimos a las películas con actores de carne y hueso como películas live action o de acción real. Pero en este caso están definiendo Alita como synthetic action o de acción sintética...

Queremos ser el estímulo que impulsa la tecnología que nos permita explicar historias. Con la captura de interpretación estamos dejando que los actores sean personajes que no podrían interpretar de otro modo. Estamos reemplazando el maquillaje protésico. En el pasado los actores tenían que pasar por tres o cuatro horas de maquillaje para transformarse. Pero el maquillaje protésico no puede reducir el tamaño de la boca. No puede hacer que alguien sea más bajo. No puede hacer que los ojos de alguien sean más grandes. Las imágenes generadas por computadora nos permiten crear personajes y hacer que sean los actores los que llevan esa interpretación.

Twentieth Century Fox

¿Qué nos puedes contar de las próximas Avatar?

Hemos acabado de filmar la captura de interpretación (de Avatar 2 y Avatar 3). Vamos a empezar con el rodaje de la acción real en Nueva Zelanda esta primavera. Decidimos ambientar estas películas de nuevo en Pandora. Hay otras películas de ciencia ficción en las que, si quieren agua, van a un planeta acuático. Si quieren nieve, van a un planeta helado. Pero nos dimos cuenta de que podíamos quedarnos en Pandora y ver todas esas maravillas. Como si estuviéramos en la Tierra. Vamos a ver muchos entornos diferentes en Pandora. Y vamos a necesitar clanes nuevos porque una de las cosas que hacen que la Tierra sea interesante es su diversidad de gente y de culturas. En la primera Avatar sólo teníamos el clan omaticaya de donde proviene Neytiri. En estas películas vamos a necesitar muchos otros clanes para ver cómo se desarrollan de formas diferentes.

El cine y su distribución están cambiando mucho. Vemos a Netflix estrenando películas originales cada vez de forma más habitual. Y está claro que un teléfono o un laptop no son el mejor medio para ver Roma. Ustedes crean películas de espectáculo para ver en el cine, en 3D. ¿Cómo ves la evolución de este tipo de espectáculo cinematográfico?

A menudo hago presentaciones en universidades y suelo mencionar tres citas sobre cómo la industria del cine está acabada porque hay formas de entretenimiento en casa que son mucho más baratas. Y entonces revelo que esas citas son de 1957, 1983 y 2005. Creo que la industria del cine no desaparecerá. Me gustan mucho Netflix y Amazon y Hulu y los otros servicios de streaming porque suponen más oportunidades para que los cineastas puedan hacer películas. Hay más oportunidades de aprender y perfeccionar la técnica y luego pasar a la experiencia cinematográfica, que es algo único. No hay nada como ir al cine, ese espacio oscuro en el que no te tienes que preocupar de si hay un niño que llora en la habitación o de que tienes que pagar las facturas que hay sobre el escritorio. Porque te has escapado al mundo de las películas.

Reproduciendo: Mira esto: Avengers, Captain Marvel y las películas pop más esperadas...

¿Te intriga esta película? Lee nuestra entrevista con su director, Robert Rodriguez, hablando sobre Alita: Battle Angel y nuestra crítica de la película.

Alita: Battle Angel se estrena en Estados Unidos el 14 de febrero. Alita: Ángel de combate se estrena en España el 15 de febrero. Alita: La última guerrera se estrena en México el 14 de febrero.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.