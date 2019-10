Joker: ¿Tendrá secuela la película con Joaquin Phoenix?

Warner Bros. Pictures

Nadie duda que el Guasón volverá a aparecer en el cine, con la misma vitalidad que mantiene en las historietas, videojuegos y películas animadas. La gran duda de los fanáticos es si el Guasón interpretado por Joaquin Phoenix en la película Joker (2019) regresará a la pantalla en una secuela o como villano en una película de Batman. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el futuro del Joker concebido por el director Todd Phillips.

El pasado 17 de septiembre, Phillips declaró a la página Web IGN que "no tenemos plan para una secuela. Lo que dije una vez que que 'haré lo que Joaquin quiera hacer'. Y lo haría. Pero la película no sienta las bases de una secuela. Siempre lo planteé como un único filme. Y eso es todo".

Esto tiene lógica, pues Warner Bros. Pictures parece haber abandonado los planes de crear un Universo Cinematográfico DC al estilo de Marvel, con películas individuales de superhéroes que convergen en un gran evento fílmico al estilo de The Avengers (2012), Captain America: Civil War (2016) o Avengers: Endgame (2019), por poner tres ejemplos.

Tras las reacciones por debajo de las expectativas en taquilla y crítica de Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) y Justice League (2017), Warner abandonó esa estrategia y ha obtenido mejores resultados con películas de superhéroes indivuales, como Wonder Woman (2017) y Aquaman (2018).

También en septiembre de 2019, Phillips ratificó su posición en una entrevista a Variety en la que afirmó que el Joker interpretado por Phoenix no aparecerá en The Batman, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson prevista a estrenarse el 25 de junio de 2021.

"En Estados Unidos, los cómics son nuestro Shakespeare, es natural que haya muchas versiones de Hamlet. Estoy seguro de que habrá muchos Jokers más en el futuro", añadió Phillips en esta entrevista a Variety.

En pocas palabras, Phillips descarta una secuela, a menos que Phoenix quiera hacerla, y reconoce que el personaje reaparecerá en otras versiones y con otros actores en el papel.

¿Querrá Phoenix regresar al papel que quizás le conquiste una cuarta nominación al Oscar? El actor afirmó en una entrevista en video en el programa Popcorn with Peter Travers, que no podía sacarse al personaje del Guasón de la cabeza. "No habría pensado en esto como el papel de mis sueños. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en [el personaje]".

Y si eso no es dejar una puerta abierta, Phoenix fue más claro al añadir: "Hablé mucho con Todd sobre qué más podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente, si hay algo más que podamos hacer con el Joker que podría ser interesante. Así que se convirtió en un papel soñado y no era algo que hubiese querido hacer antes de trabajar en esta película".

Por los momentos, Warner Bros. Pictures y DC no han revelado si tienen planes para futuras apariciones del Guasón en el cine. Las películas de DC anunciadas a la fecha son Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, con Margot Robbie como Harley Quinn, a estrenarse el 7 de febrero de 2020; seguida de Wonder Woman 1984, la esperada secuela con Gal Gadot de nuevo en el papel de la Mujer Maravilla, con su lanzamiento fijado el 5 de junio de 2020; The Batman, con Robert Pattinson como el nuevo Caballero de la Noche, con estreno pautado para el 25 de junio de 2021; y The Suicide Squad, dirigida por James Gunn, prevista para estrenarse el 6 de agosto de 2021; y, finalmente, Aquaman 2, con fecha de lanzamiento el 16 de diciembre de 2022.

Joker se estrenó en cines el 4 de octubre.