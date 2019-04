Joker: Estreno, elenco, tráilers y todo lo que sabemos de la película de Joaquin Phoenix

El Joker es ese tipo de personajes que nunca pasa de moda. Todos los actores que interpretaron al personaje, desde Heath Ledger hasta Jack Nicholson y Jared Leto, le dieron un giro particular al enemigo de Batman.

El Guasón es casi tan longevo como Batman, ya que hizo su debut en las tiras cómicas en 1940. Este año, Joaquin Phoenix nos mostrará su versión del sicópata sonriente de DC Comics en la próxima película del Joker de Warner Bros. Se rumora que el filme tendrá una clasificación R.

El primer tráiler de esta cinta salió el 3 de abril y revela una historia oscura y perturbadora...

Joker: Todo lo que sabemos de la película

Warner Bros. dijo a Hollywood Reporter que la película es "una exploración de un hombre que ha sido olvidado por la sociedad que no solo es un estudio del personaje sino también un cuento con moraleja".

"A mí no me gustaría", dijo Phoenix en una entrevista con ComicBook.com en 2018. "No diría que es una película de superhéroes o una película de estudio de cine. Más allá de la emoción que generan estas películas, y su tamaño, estos son personajes que están lidiando con las dificultades de la vida real".

La filmación arrancó en septiembre de 2018. Se rumora que la película tiene un presupuesto de US$55 millones.

Quiénes son los creadores de Joker

La versión adulta de Joker está coescrita y dirigida por Todd Phillips, mejor conocido por sus comedias para adultos como The Hangover. Scott Silver, que escribió la película 8 Mile, es el otro guionista. El productor ejecutivo es Martin Scorsese.

En cuanto al elenco, además de Phoenix, están Alec Baldwin, Shea Whigham, Zazie Beetz y Marc Maron. Robert De Niro también está en el reparto.

¿Aparecerá Batman?

Parece que no. La película no está conectada a la serie de películas del Universo Extendido de DC, por lo que será una versión distinta del Joker que apareció en Suicide Squad. Bruce Wayne aparecerá, junto a su mayordomo Alfred y su padre, lo que indica que la película está ambientada antes de que Bruce Wayne se volviera huérfano y se convirtiera en Batman.

Esta película tampoco está conectada a la serie de televisión Gotham, que también cuenta sobre los días de un joven Bruce Wayne. Gotham también contará con su propia y distinta versión del Joker que aparecerá en el episodio final.

¿Está Joker basado en las tiras cómicas?

No directamente. Parece estar influenciado por The Killing Joke, una tira cómica de 1988 que explora los orígenes del Guasón y que fue escrita por Alan Moore e ilustrada por Brian Bolland. Las tiras cómicas con frecuencia ocultan la verdadera identidad del Guasón, pero el tono oscuro y basado en el persona de la tira cómica ha sido muy influyente.

Gotham

La trama del Guasón

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de la película del Joker han sido escasas. Pero, el 2 de abril Warner Bros. dio una presentación en Las Vegas que incluyó un primer vistazo al metraje de la película. Luego, Phillips dio un misterioso mensaje acerca de la cinta.

"Se ha hablado mucho acerca de lo que es y no es esta película", dijo. "Cuando el departamento de mercadeo en Warner me preguntó el otro día que describiera la película, les dije 'No puedo'. Ellos dijeron 'Al menos dinos cuál es el género'. Lo pensé por un minuto y dije 'Es una tragedia'".

El primer tráiler sugiere que esta película trata sobre la historia de origen del Joker, cuyo nombre real en esta versión de la historia es Arthur. El tráiler muestra a Arthur en una sesión de terapia hablando sobre su madre.

"Mi madre siempre me dice que sonría", dice Arthur. "Me dijo que yo tenía un propósito, de traer risas y alegría al mundo".

Cuando a Arthur lo atacan en las calles, decide que debe contraatacar. "¿Soy sólo yo o las cosas se están volviendo más locas allá fuera?", dice el personaje.

Luego vemos a Arthur transformarse gradualmente en el Joker a medida que se prueba distintos looks de payaso. Va de ponerse una peluca de payaso verde a teñirse el pelo de verde.

"Solía pensar que mi vida era una tragedia", dice. "Pero ahora me doy cuenta de que es una comedia".

Joker: Estreno en cines

Joker se lanzará en Australia el 3 de octubre y luego a nivel mundial el 4 de octubre.

El elenco de Joker (lista tentativa)

Joaquin Phoenix (Arthur Fleck / Joker)

Marc Maron (Ted Marco)

Robert De Niro (Murray Franklin)

Alec Baldwin

Shea Whigham

Zazie Beetz (Sophie Dumond)

Brett Cllen (Thomas Wayne)

Dante Pereira-Olson (Young Bruce Wayne)

Douglas Hodge (Alfred Pennyworth)

Frances Conroy (Penny Fleck)

Glenn Fleshler

Josh Pais (Hoyt Vaughn)

Bill Camp