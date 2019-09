Joker hace historia al ganar el León de Oro en el Festival de Venecia

Warner Bros. Pictures

Las primeras reacciones de la película Joker en el Festival de Cine de Venecia indicaban que el filme era digno "contendiente al Oscar". Pero muchos se han sorprendido al anunciarse el sábado, 7 de septiembre, que la película protagonizada por Joaquin Phoenix obtuvo el León de Oro, máximo premio que concede el prestigioso certamen cinematográfico.

De acuerdo a la información recogida por The Hollywood Reporter, el director de Joker, Todd Phillips, agradeció a "Warner Bros. y DC por salir de su zona de confort y dar un golpe audaz conmigo y con esta película". Se trata de la primera vez que un filme basado en un cómic de superhéroes obtiene el máximo galardón en el Festival de Venecia.

En sus palabras al aceptar el León de Oro, el director Phillips también recordó al protagonista del filme, quien dio vida al Guasón, el infame villano de las historietas de Batman en DC. "No hay película sin Joaquin Phoenix. (Él) es el león más feroz, brillante y abierto que conozco. Gracias por confiar en mí con tu talento loco".

El León de Plata fue concedido a Roman Polanski por An Officer and a Spy. El premio al mejor director fue para el realizador sueco Roy Andersson (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence) por About Endlessness. Ariane Ascaride obtuvo el premio a mejor actriz por Gloria Mundi y Luca Marinelli recibió el galardón a mejor actor por Martin Eden.

El año pasado (2018) el León de Oro fue concedido a la película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón. Y en 2017 este mismo galardón fue para The Shape of Water, del realizador mexicano Guillermo del Toro.

La sinopsis de Joker revela que el filme cuenta la historia de Arthur Fleck (Phoenix), un hombre al que la sociedad no toma en cuenta. Joker es una historia original e independiente hasta ahora no mostrada en el cine.

Joker se estrena el 4 de octubre en cines de Estados Unidos.